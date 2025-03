MSRP Radeonů RX 9070 prý platí jen pro první sérii, ceny mají růst

Výrobci produktů uvádějí doporučené koncové ceny MSRP, které obvykle platí pro základní verze. Obchody se jich nemusí striktně držet, občas v rámci boje o zákazníka jdou i níže, nicméně problém nastane, pokud je zákazníků hodně a produktů málo. To je např. problém Nvidie, kdy velký zájem o její nedostatkové grafické karty žene ceny hodně nahoru. Dalším důvodem pro vyšší ceny než MSRP mohou být speciální edice, které mají např. lepší chlazení, vyšší takty a podobně. Tam se asi nikdo nepozastaví nad tím, že taková karta bude dražší než základní edice. Nicméně problémy s dostupností a vysokými cenami by mohlo mít nakonec i AMD. To nové Radeony o trochu odložilo, aby bylo na trhu dostatečné množství karet a doladilo se také FSR 4 (zejména co se podpory ze strany her týče), takže tak palčivý problém jako Nvidia nemá.

Úvodní série karet Radeon RX 9070 a RX 9070 XT se v základních variantách opravdu prodávají za MSRP, nicméně to nemusí mít dlouhého trvání. Ačkoli AMD před chvílí pro některá média zveřejnilo, že ceny 549 USD a 599 USD nejsou jen zaváděcími cenami pro první sérii produktů, obchody mluví jinak. Podle nich se ceny musí držet u první várky (obvykle pro první stovky nebo tisíce karet), kterou prodávají za doporučené ceny u základních modelů, nicméně jakmile první várka dojde, očekává se, že kvůli vysokému zájmu půjdou ceny nahoru. Dostupnost je sice výrazně lepší než u Nvidie, karty jsou ale povedené a zájem o ně veliký, takže se dá očekávat různá míra nedostatku i zde (tedy že druhá várka nepokryje zájem).

Někteří prodejci už chtějí za vrcholné verze 849 USD (zde je nutné připomenout, že takové verze by normálně stále více než 599 USD za základní, ale i tak je to výrazný nárůst). Očekává se však, že 549/599 USD nakonec v obchodech neudrží ani základní varianty.