Mullen zahájil testování solid-state akumulátoru s hustotou 320 Wh/kg

Společnostnám není úplně neznámá. Do některých evropských zemí např. dováží přeznačená čínská miniauta I-GO , v USA pak vyrábí např. dodávky One, které mají 42kWh LFP akumulátor. Firma ale nyní oznámila, že zahájila testování této dodávky s novým. Takový akumulátor by měl mít pevný elektrolyt (v tomto případě polymerový), takže jde o druh Li-Pol akumulátoru, což je ale stále také poddruh Li-Ion. Jednotlivé články mají rozměry 187×87×10,4 mm, pojmou 126 Wh a váží 397 gramů. To znamená, že jejich hmotnostní energetická hustota je okolo, objemová pak cca. To jsou velmi dobré hodnoty patřící k těm nejlepším na trhu (zde je dobré připomenout, že Mullen One s touto baterií je stále ve fázi prototypu). Podporuje pulzní nabíjení s 2C (tzn. nabíjení takovou rychlostí, že by baterie byla nabita za 1/2 hodiny), vybíjení je možné s 3C konstantně, resp. 5C pulzně.