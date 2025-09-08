Musk může získat odměnu 1 bil. USD, Tesla ale musí být 2krát hodnotnější než dnešní Nvidia a nejen to
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Elon Musk je s náskokem nejbohatším člověkem na světě. Jeho jmění by se za 10 let mohlo ale ještě výrazně zvýšit. Může totiž dosáhnout na odměnu až ve výši 1 bilionu USD (tisíc miliard USD).
Reklama
Hodnota společnosti Tesla se po několika propadech a růstech zase vydala směrem vzhůru a nyní dosahuje 1,13 bilionu USD. Není to ale rekordní hodnota, které kdy v minulosti dosáhla. Elon Musk by ale Teslu rád viděl v řádově vyšších číslech, k čemu by mu měl dopomoci robot Optimus a nejen to. Pokud by se mu to povedlo, byl by z něj ještě mnohem bohatší muž, něž jakým je dnes. Už dnes je s jměním v hodnotě téměř 438 mld. USD nejbohatším člověkem na světě a výrazně překonává druhého Larryho Ellisona s necelými 284 mld. USD a třetího Marka Zuckerberga se skoro 258 mld. USD. Nyní Musk dostal možnost vydělat si ještě mnohem, mnohem více. Bude ale muset Teslu dostat na úplně jinou úroveň, než kde je dnes. Přitom už několik let se táhne soud ohledně jeho výkonnostní odměny ve výši 56 mld. USD. Ta nová je přitom potenciálně výrazně vyšší. V tom nejlepším případě tu mluvíme o hodnotě 1 bilionu USD (1000 miliard USD), tedy o hodnotě dnešní Tesly.
Nebude to ale zadarmo. Aby získal alespoň část této odměny, musí být ve vedení Tesly dalších 7,5 roku, a pro teoretickou možnost maximální výplaty je to 10 let. Celkově je tu 12 výkonnostních požadavků, mezi které patří dodání 20 milionů vozů Tesla, 10 milionů aktivních předplatných Active FSD, dodání více než milionu robotů Optimus a více než 1 milionu robotaxi v komerčním nasazení. To máme 4 požadavky. Pak je to výše provozního zisku EBITDA (před započtením úroků, daní, odpisů a amortizace). Dnes to činí přes 13 mld. USD ročně, nicméně za splnění výkonnostního požadavku se považuje 50 mld. USD. Dalším krokem je 80, 130, 210 a 300 mld. USD, a po těchto 5 požadavcích na zisk tu jsou ještě třikrát po 400 mld. USD. Za každá 4 po sobě následující čtvrtletí, kdy EBITDA překoná onu hranici 400 mld. USD, se započítá splnění jednoho požadavku do maximální výše tří.
Toto vše se ale pojí s dosažením hodnoty společnosti Tesla. Musk tak dostane 35,3 milionu akcií Tesla tehdy, když se mu povede splnit jeden z výše zmíněných požadavků a současně bude hodnota Tesly přes 2 biliony USD. Dalších 35,3 milionů dostane, když hodnota Tesly bude přes 2,5 bil. USD a splní jakékoli dva požadavky, a takto to funguje dále až do hodnoty 8,5 bil. USD (to je dvojnásobek dnešní hodnoty Nvidie, nejhodnotnější firmy na světě, a 8násobek dnešního stavu Tesly) a splnění všech 12 požadavků. To už bude odměnou téměř 424 milionů akcií Tesly, což by při dané hodnotě firmy znamenalo onen 1 bilion USD. Pro Muska by to znamenalo zvýšení podílu ve firmě z nynějších 13 % o dalších 12 % na čtvrtinový podíl. Kterého stupně myslíte, že Musk do oněch 10 let dosáhne?
Zdroj: wccftech.com, theverge.com, jalopnik.com, obrázek (Musk, autor: Daniel Oberhaus, CC BY-SA 4.0, přes Wikimedia Commons)