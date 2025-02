Musk s xAI nabídl Samu Altmanovi 97,4 mld. USD za OpenAI. Ten ho odmítl

Elon Musk a Sam Altman se nemají zrovna moc rádi. Oba byli v roce 2015 u zrodu OpenAI, nicméně Musk organizaci v roce 2018 po neshodách s vedením opustil. Mluví se o tom, že chtěl mít v projektu většinu, pozici CEO a absolutní kontrolu. To neprošlo, a tak z vedení organizace zmizel. Té nyní vyčítá, že se chce stát klasickou společností, která se žene za ziskem, přičemž tím odporuje svému původnímu poslání neziskovky, která měla vyvíjet AI systémy pro lidstvo. Paradoxní na tom je, že sám Elon Musk později založil v ziskovém sektoru společnost xAI, která vyvíjí konkurenční technologie k tomu, co vyvíjí OpenAI. A ještě více paradoxní je to, že jednou z neshod ve vedení OpenAI bylo podle posledních dostupných informací tehdy to, že sám Musk měl v OpenAI prosazovat změnu na ziskový sektor. Nyní organizaci totéž vyčítá. Pošťuchování a narážky mezi oběma ale pokračují dále.

OpenAI totiž udělalo další krok k tomu, aby přešlo do ziskového sektoru. Vzniká tak ve formě Public Benefit Corporation (PBC) s běžnými akciemi, přičemž nezisková část bude vlastnit část těchto akcií. To by mělo neziskové části zajistit dostatek financí pro další vývoj AI. Muskovi se to nelíbí, a tak nadhodil nabídku, že spolu s dalšími zájemci (např. včetně xAI) koupí kompletně celé OpenAI za 97,4 mld. USD. Přitom jeho nynější hodnota se odhaduje na 300 mld. USD. Sam Altman na nabídku pomocí sociální sítě X odpověděl, že děkuje, ale ne. Místo toho nabídl, že OpenAI může koupit jeho Twitter za desetinu této částky, tedy 9,74 mld. USD. Musk ho ale koupil mnohem dráž za 44 mld. USD. Musk na Altmanovu odpověď přidal už jen to, že je Altman "podvodník".