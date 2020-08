Musk ukázal Neuralink, dostala ho prasnice Gertruda

Neuralink je zařízení, které by nejdříve mělo sloužit především postiženým lidem k vedení hodnotnějšího a snadnějšího života, ovšem později by tato technologie měla přispět k rozvoji lidstva, které může dostat dříve netušené možnosti. Zde už nám může posloužit vlastní fantazie vycházející z toho, co by bylo možné docílit přímým propojením mozku a počítače či jiného zařízení.

Gertruda má svůj Neuralink napojen na neurony , které vedou z jejího rypáku do mozku, čili sledují jeden z nejdůležitějších smyslových orgánů prasete, který slouží nejen pro čich, ale i hmat.

My můžeme ve videu pozorovat grafické znázornění nervových vzruchů, které zachytává implantovaný Neuralink, což je doprovázeno i pípáním. Čili pak už jde "pouze" o to, aby bylo možné tyto signály nějakým způsobem interpretovat a zjistit, co znamenají.

Neuralink se přitom od poslední prezentace změnil, jak ukazuje tento obrázek. Nejde tak už o zařízení umístěné za uchem jako naslouchátko, ale o kulatý implantát, který by měl ve výsledku být umístěn přímo v lebce. Elon Musk jej označil za "Fitbit v lebce s tenkými dráty", který se může spárovat třeba s telefonem pomocí Bluetooth LE. V aktuální podobě ale Neuralink vypadá jako ještě stále příliš velký, ovšem zatím také ještě nebyl testovaný na lidech.

Gró společnosti Neuralink přitom spočívá právě v technologii stojící za samotnými tenkými elektrodami a ve vývoji technologie pro jejich co nejméně invazivní napojení na nervový systém. Na samotných implantátech už tolik nesejde, ostatně jejich vývoj jistě půjde rychle kupředu a kopírovat bude vývoj čipů, výrobních technologií, rozhraní, atp.

Neuralink je tak i o schopnosti sbírat co nejvíce informací, což znamená využití velkého počtu elektrod, které musí být malé. Ovšem čím menší cizí předměty se do hlavy vpraví, tím spíše lze očekávat jejich brzkou degradaci, neboť tělo má schopnost takové z jeho pohledu nevítané vetřelce rozkládat a absorbovat. Dle jednoho ze zástupců společnosti tu tak byla a stále je velká výzva v tom, jak zajistit, aby elektrody v mozku vydržely po celá desetiletí.

A k čemu má Neuralink sloužit dle vize Elona Muska? Jednak to může být řešení všemožných poruch a potíží spojených s mozkem a nervovou soustavou. Může jít o léčbu závislostí, ztráty paměti, různé neurologické potíže, ale také o včasné varování před mrtvicí či infarktem. A co samotný proces vpravení elektrod do mozku? Dříve jsme se dozvěděli, že firma Neuralink chce, aby ten z hlediska pacienta odpovídal laserové operaci očí, čili veskrze ambulantnímu zákroku. Nově pak Musk sdělil, že operace může být provedena za necelou hodinu pod celkovou anestézií.

Nyní se už plánují první testy na pacientech, a to nejdříve s využitím malého počtu lidí, kteří mají těžce poškozenou míchu. Začít mají ještě letos a dlouhodobým cílem je zcela obnovit jejich schopnost pohybu, a to pomocí přemostění přerušené míchy pomocí dvou implantátů.

V konečném důsledku ale Muskovi jde o "symbiózu s AI", čili o spojení lidské mysli s umělou inteligencí. Musk mluví o budoucím světě ovládaném společnou vůlí všech lidí. Tak abychom díky Muskovi opravdu nakonec neskončili ve světě Star Treku, jen to nevypadá na Federaci ale asimilaci.



