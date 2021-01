Musk vypíše soutěž o nejlepší technologii zachytávání CO2, vítěz získá 100 mil. USD

Na Twitteru Elona Muska se nedávno objevil další zajímavý tweet. Musk chce totiž podpořit snížení množství CO2 v atmosféře nejen pomocí elektromobilů, ale také zachytáváním a zpracováváním tohoto plynu při průmyslové výrobě. Tento týden tak chce dle tweetu spustit soutěž o nejlepší technologii zachytávání CO2 a hlavní cenou je 100 milionů USD.

Tato myšlenka (CCS – Carbon Capture and Storage) je v poslední době stále častější a existuje už několik projektů, které ukládají CO2 např. do země, vyrábět se z něj mohou i stavební materiály a podobně. Tím pádem se plyn nevypustí do atmosféry a v některých případech z něj může být i něco užitečného.



