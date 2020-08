Muskova Boring Company prodlouží tunel až do Resorts World Las Vegas

Elon Musk si může gratulovat, jeho společnost The Boring Company zaznamenala další úspěch. O její tunely je v Las Vegas zájem a již vyražená Las Vegas Convention Center Loop (LVCC Loop) bude brzy prodloužena, pokud půjde vše podle plánu. Nebude se tak jezdit jen v rámci konferenčního centra Las Vegas Convention and Vistors Authority (LVCVA), ale na to má navazovat další úsek, který bude ukončen v právě dokončovaném zábavném centru Resorts World Las Vegas. To má otevřít v příštím roce v létě.



nový úsek (levá část) nový úsek (levá část)

Nástupní stanice pro projekt byly schváleny Clark County Commission a do konferenčního centra by cesta měla trvat jen 2 minuty. Jde o poměrně rychlé rozhodnutí, neboť návrh byl podán teprve 1. června. Stále ale ještě nejsou vyřízena všechna potřebná povolení pro samotný tunel, nicméně se počítá s tím, že by výstavba mohla být zahájena ještě před koncem letošního roku.

stávající rozsah LVCC

