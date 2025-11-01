Muskova Grokipedia v0.1 terčem kritiky, spousta stránek je jen kopií Wikipedie
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Elon Musk spustil novou internetovou encyklopedii Grokipedia. Podle něj je už i verze 0.1 mnohem lepší než Wikipedie. Těžko říci proč, když je spousta stránek jen okopírovaných.
Reklama
Máme zde další projekt Elona Muska, a tím je internetová encyklopedie Grokipedia. Ta vyšla počátkem tohoto týdne a nyní je k dispozici ve variantě v0.1. Jde o encyklopedii, za kterou mají stát AI systémy společnosti xAI a podle Muska je už nynější verze 0.1 výrazně lepší než Wikipedie. A verze 1.0 bude dle něj ještě 10krát lepší. Jak chce tohle změřit nebo vyhodnotit, to netuší pravděpodobně ani on. Dle Muska má být Grokipedia nezkreslená a má přinášet svým uživatelům pravdivé informace. Každopádně nový systém přináší spíše více negativní pozornosti než naopak.
I know. We should have this fixed by end of year.— Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025
Mnozí zjistili, že na článcích na Grokipedii je něco zvláštního. Když si totiž dali vyhledat totéž téma na Wikipedii, v mnoha případech dostali naprosto totožný článek. Systém jen u mnoha stránek okopíroval Wikipedii, takže je otázkou, v čem že má být vlastně lepší, když má spoustu informací stejných. Na mnoha stránkách totiž dole najdeme hlášku "The content is adapted from Wikipedia, licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License.", tedy že stránka byla adaptována z Wikipedie pod Creative Commons licencí. To se týká zejména takových stránek, kde nelze mít moc názory, jako je třeba stránka pro Apple Macbook Air, Volvo 850 a podobné. Pokud si však najdeme stránku např. o bývalém prezidentovi Baracku Obamovi, kterého Musk opravdu nemusí, tak už tam tuto hlášku nenalezneme. Přesto jde vidět, že je spousta textu přímo převzata z Wikipedie, občas nějaké informace chybí a jindy jsou zase jiné věty přidané.
Zdroj: gadgets360.com, theverge.com