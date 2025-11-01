Aktuality  |  Články  |  Recenze
Elon Musk
Twitter

Muskova Grokipedia v0.1 terčem kritiky, spousta stránek je jen kopií Wikipedie

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Elon Musk spustil novou internetovou encyklopedii Grokipedia. Podle něj je už i verze 0.1 mnohem lepší než Wikipedie. Těžko říci proč, když je spousta stránek jen okopírovaných.
Máme zde další projekt Elona Muska, a tím je internetová encyklopedie Grokipedia. Ta vyšla počátkem tohoto týdne a nyní je k dispozici ve variantě v0.1. Jde o encyklopedii, za kterou mají stát AI systémy společnosti xAI a podle Muska je už nynější verze 0.1 výrazně lepší než Wikipedie. A verze 1.0 bude dle něj ještě 10krát lepší. Jak chce tohle změřit nebo vyhodnotit, to netuší pravděpodobně ani on. Dle Muska má být Grokipedia nezkreslená a má přinášet svým uživatelům pravdivé informace. Každopádně nový systém přináší spíše více negativní pozornosti než naopak.
 
 
Mnozí zjistili, že na článcích na Grokipedii je něco zvláštního. Když si totiž dali vyhledat totéž téma na Wikipedii, v mnoha případech dostali naprosto totožný článek. Systém jen u mnoha stránek okopíroval Wikipedii, takže je otázkou, v čem že má být vlastně lepší, když má spoustu informací stejných. Na mnoha stránkách totiž dole najdeme hlášku "The content is adapted from Wikipedia, licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License.", tedy že stránka byla adaptována z Wikipedie pod Creative Commons licencí. To se týká zejména takových stránek, kde nelze mít moc názory, jako je třeba stránka pro Apple Macbook Air, Volvo 850 a podobné. Pokud si však najdeme stránku např. o bývalém prezidentovi Baracku Obamovi, kterého Musk opravdu nemusí, tak už tam tuto hlášku nenalezneme. Přesto jde vidět, že je spousta textu přímo převzata z Wikipedie, občas nějaké informace chybí a jindy jsou zase jiné věty přidané. 
 

