Muskova rostoucí kontroverze asi zaúřadovala, prodeje Tesly spadly o 25 %

Automobilka Tesla nemá zrovna dobré čtvrtletí, co se produkce a dodávek týče. Pro zajímavost, za poslední 2 roky dodala svým zákazníkům v průměru skoro 450 tisíc vozů za čtvrtletí, přičemž rekord se dostal přes 495 tisíc, jenže za počátek roku 2025 je to podstatně horší. Produkce dosáhla 362.615 vozů (345.454 Modelů 3/Y a 17.161 dalších vozů jako Cybertruck, Model S/X), dodávky byly ještě výrazně slabší. Automobilce se povedlo dodat jen 323.800 aut Model 3/Y a u dalších modelů to bylo jen pouhých 12.881 aut. Vzhledem k tomu, že se u Cybertrucku mluvilo o milionových předobjednávkách, jsou to opravdu velmi nízká čísla, i kdyby to byl jen a pouze Cybertruck (jenže on se o ně dělí ještě s Modelem S a X). Celkové dodávky tak činí 336.681 aut. Jde o nejhorší čísla od 2. čtvrtletí 2022.

Otázkou je, co za tím vězí. Čekání na Model Y Juniper se mohlo podílet na výsledcích v minulém čtvrtletí, tentokrát už ale jeho produkce běžela. Automobilka Tesla však dlouhodobě těžila z osobnosti Elona Muska. Jen u málokteré automobilky je všeobecně znám její šéf i mezi těmi, kteří se o auta nezajímají, ne tak u Tesly. Elon Musk v jejím vedení současně řídí nebo se podílí na řízení mnoha svých dalších firem, zmínit můžeme např. SpaceX se svým kosmickým programem i internetem Starlink, mozkové implantáty Neuralink, sociální síť X a další.

Jenže v poslední době je čím dál více kontroverzní, že už to začíná vadit i lidem, kteří ho za to původně měli rádi. Jeho vměšování se do americké politiky, nezřídka různé politicky nekorektní výroky, už způsobují to, že někteří majitelé Tesel se těchto aut zbavují, lepí na ně loga jiných automobilek nebo nálepky, že "auto koupili, ještě předtím, než Musk úplně zešílel". Toto může být jeden z důvodů, proč došlo k tak dramatickému prodejů vozů značky.

Někteří to přičítají i stárnoucímu portfoliu, což sice může mít také vliv, ale určitě ne tak významný. Pokud se 13, 10, 8 a 4 roky staré vozy před čtvrt rokem prodaly v rekordně vysokém množství, o čtvrt roku delší doba na trhu to nesrazí jen tak o 32 % proti minulému čtvrtletí. Na druhou stranu loni bylo první čtvrtletí také hodně špatné, proti němu se spadlo "jen" o 13 %. Z dlouhodobého hlediska (proti 450 tisícům za poslední 2 roky) jde o 25% pokles.

Dalším důvodem může být ale také stále sílící konkurence, Tesly už zdaleka nejsou technologicky tak výjimečné, roste jim konkurence ze strany klasických automobilek i těch nově vznikajících, zejména z Číny. Nelze nezmínit také kroky Donaldy Trumpa, kterého však Musk podporuje. Ten zavádí různá cla, která mají chránit americké výrobky, nicméně kvůli provázanosti celého výrobního řetězce je současně i ohrožují a prodražují.