Muž chtěl streamovat svou smrt pro podporu eutanazie, Facebook to zatrhl

Právo na eutanazii je předmětem nemalých sporů po celém světě, Francii nevyjímaje. Možnost dobrovolného odchodu z toho světa je v některých zemích legální, ale i zde mohou být různé podmínky. Např. ve Francii je povolena pasivní eutanazie, kdy lékaři mohou ve velmi závažných případech přestat léčit pacienta, ale až na velmi malý počet výjimek mu nesmí aktivně pomoci. A právě aktivní eutanazie (resp. širší spektrum povolených nemocí) je to, co by si přál 57letý Alain Cocq. Jeho nemoc způsobuje spojování arterií, a poněvadž francouzská vláda (včetně prezidenta Macrona, kterému v červenci zaslal dopis) pro tuto nemoc nechce povolit aktivní eutanazii, rozhodl se, že na problém upozorní po svém. Na Facebooku se totiž rozhodl streamovat svou vlastní smrt.



V pátek přestal jíst a pít, přičemž jeho utrpení mělo sledovat několik desítek tisíc lidí. Sociální síť Facebook nicméně jeho stream odstranila a přestala vysílat. Facebook se vyjádřil, že respektuje jeho rozhodnutí i způsob, jakým se rozhodl upozornit na celou problematiku, nicméně na základě svých vlastních stanov a diskuze s odborníky se rozhodl stream ukončit, neboť sám nedovoluje publikaci sebevražedných pokusů. Cocq nyní hledá jinou platformu, na které by mohl vysílat své umírání.

