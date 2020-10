Muž omylem koupil Autopilota Tesly za $4280, aplikace nechtěla heslo

Teslu Model 3 a platil si Nákupy pomocí mobilních aplikací mohou být mnohdy ošemetné. Přesvědčil se o tom Dr. Ali Vaziri, který vlastnía platil si prémiovou konektivitu za $9,99 měsíčně . Díky tomu měl v aplikaci uloženu platební kartu, což se mu vymstilo. Jednoho pěkného dne vytáhl ze zadní kapsy telefon, položil jej na nabíječku a za minutu přišla SMS z banky s potvrzením, že si zakoupil položku za $4280 (tou byla lepší verze Autopilota). Vaziri se zhrozil, protože žádného autopilota nechtěl. Tím ale peripetie zdaleka nekončily.

Kontaktoval rychle zákaznickou podporu Tesly, jenže ta Vazirimu moc nepomohla. Odkázala ho na tlačítko pro refundaci, to ale v aplikaci nikde nenašel, takže byl odkázán na podporu na webových stránkách. Sám říká, že auto je samo o sobě skvělé, ale zákaznická podpora Tesly je hrozná a v tomto není jediný, kdo si to myslí. Platbu se pak snažil zablokovat přes podporu banky.



Zarážející je na celé věci zejména to, že aplikace k nákupu nevyžadovala žádné zvláštní potvrzení uživatele, žádné heslo a mnozí Teslu podezřívají, že je to schválně. Aplikace totiž dle několika průzkumníků využívá podezřelých hrátek s uživatelským rozhraním, které usnadňují neúmyslné zakoupení různých položek přes Internet. Není to totiž zdaleka poprvé, co se ozvali uživatelé, kteří omylem zakoupili položky v aplikaci, které nechtěli. Na některé z incidentů už v minulosti reagoval i sám Elon Musk, který přislíbil nápravu, a mnozí říkají, že se toto podezřelé chování značně zlepšilo a poslední verze aplikace už tato potvrzení nákupu vyžadují. Je tak docela dobře možné, že Vaziri měl starou verzi aplikace, což by vysvětlovalo absenci potvrzení i to, že nemohl najít tlačítko pro refundaci tam, kde mělo být.



