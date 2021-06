Na Floridě prodali penthouse v hodnotě 22,5 mil. USD za kryptoměnu

Pro mnohé jsou kryptoměny jen prostředkem pro spekulanty a zločince. Situace posledních dní ale ukazují, že se možná přeci jen stanou i platidlem. Salvádor uzákonil Bitcoin jako druhou oficiální měnu vedle dolaru, setkáváme se s kryptoměnami také čím dál více také jako prostředkem pro placení (např. jedna německá taxislužba začala přijímat BTC, ETH i DOGE). Jsou to sice zatím jen malé střípky, ale právě ony mohou znamenat, že se takové použití začne rozrůstat. Na Floridě je dokonce už možné kupovat nemovitosti a platit pomocí kryptoměn. Před několika dny tak byl ohlášen rekord, kdy se na Miami Beach prodal penthouse v Arte Surfside přepočtu za 22,5 mil. USD (472 mil. Kč).

jeden z bytů v Arte Surfside

Transakce trhla rekord nejen v nejdražší nemovitosti koupené za kryptoměnu, ale také za nejdražší čtvereční metr na Miami Beach. Za čtvereční stopu zaplatil nový majitel 4440,5 USD, což dělá 47800 USD za m2, resp. rovný milion Kč za m2.

Neví se, kdo to byl, a ani jaká kryptoměna byla použita. Pokud by to byl Bitcoin, při dnešních cenách by šlo o zhruba 630 BTC. Byt se nachází v 9. patře z 12, má rozlohu 470 m2 a terasa přidává dalších 275 m2. Dle majitelů domu jsou kryptoměny budoucností, sami v nich mají investovány peníze a myslí si, že ti, kteří na nich zbohatli, je také budou chtít utratit. A nákup nemovitosti může být jeden ze způsobů, jak to učinit.

