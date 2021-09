Na Islandu spustili systém DAC, zachytávání CO2 z atmosféry

2 obrovským tématem. Vidíme to především v násilné propagaci elektromobilů, ale zdaleka nejde jen o tuto oblast. Např. The Green Deal Evropské unie se snaží přinést omezení snad do každé myslitelné oblasti produkce tohoto plynu s výjimkou dýchání. Jsou zde ale i projekty DAC (Direct Air Capture), které jdou na problém z opačného konce a řeší následek, nikoli příčinu. Cílem je odstranit CO 2 ze vzduchu a uložit ho v nějaké neškodné formě. Několik pilotních projektů už existuje a na Islandu už ho spustili naostro. Poprvé jsme o něm informovali

Poslední roky je COobrovským tématem. Vidíme to především v násilné propagaci elektromobilů, ale zdaleka nejde jen o tuto oblast. Např. The Green Deal Evropské unie se snaží přinést omezení snad do každé myslitelné oblasti produkce tohoto plynu s výjimkou dýchání. Jsou zde ale i projekty(Direct Air Capture), které jdou na problém z opačného konce a řeší následek, nikoli příčinu. Cílem je odstranit COze vzduchu a uložit ho v nějaké neškodné formě. Několik pilotních projektů už existuje a na Islandu už ho spustili naostro. Poprvé jsme o něm informovali koncem roku 2017 , nicméně "továrna" se začala stavět až v květnu 2020. Mezi podporovatele projektu pak patří např. Microsoft, Shopify i více než 8000 lidí.

Má ji na svědomí firma Climework a nese název Orca. Využívá principu od CarbFix, který ze vzduchu eliminuje CO 2 a s pomocí vody ho napumpuje do podloží, kde v reakci s ním mineralizuje za méně než dva roky. Pokud jde o energii, tu dodává nedaleká geotermální elektrárna od ON Power a výsledek celého procesu dává negativní emise. Orca by měla každý rok odstranit a uložit asi 4000 tun CO 2 . Pokud to máme přepočíst na auta, jde o roční emise asi 2000 benzínových aut se spotřebou 6 l/100 km a nájezdem 14 tisíc km.

Svět to nezachrání, ale projekt staví na modulární koncepci, která umožňuje jednoduché škálování. Climeworks by chtěl projekty využívající tuto technologii rozšířit natolik, že by do konce tohoto desetiletí odstranily milion tun CO2 (1 Mt). Abychom to však uvedli do pořádného kontextu, pro rok 2020 se hovoří o celosvětových emisích ve výši 31 až 33 Gt CO2. Je to tedy opravdu jen maličký zlomek.



