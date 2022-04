Na kolik přijde Hopper H100 a řekne nám to něco o cenách příštích GPU?

Jistý japonský prodejce GDep Advance už do své nabídky přidal akcelerátor Hopper H100 80GB, který ale teprve bude reálně k dispozici a vypadá to, že bude dražší než ve své době nové Ampere A100. Nicméně přesné srovnání cen je na základě těchto informací v podstatě nemožné, neboť A100 samy jsou dnes k dispozici za velice různé částky, které leckdy ani nedávají smysl. Například CDW prodává 40GB i 80GB verze A100, přičemž výkonnější 80GB A100 jsou výrazně levnější (cca 13.200 USD) oproti 40GB verzi (21.100 a 24.400 USD). Tyto karty si přitom dlouhodobě drží své ceny.

Japonský obchod přitom nabízí H100 s 80 GB paměti se základní cenou necelých 33 tisíc dolarů a koncová cena po připočtení daně je 36.400 dolarů. H100 tak nejspíše budou výrazně dražší, s čímž jsme mohli počítat, neboť H100 využívá 4nm GPU o velikosti 814 mm2, které je tak jen o 12 mm2 menší než 7nm GPU na kartách A100. Je tak jasné, že podobně velké 4nm GPU bude výrazně dražší než 7nm GPU a rozdíl tu bude jistě i v ceně pamětí HBM3 oproti starším HBM2, i když PCIe verze má ještě HBM2e.

Zákazník přitom dostane přinejmenším dvojnásobný výkon, takže prostor pro zdražení karet tu skutečně je a za zmínku stojí i slušná spotřeba PCIe verze Hopperu, která je poloviční ve srovnání s výkonnějším modelem ve formátu SXM5. Právě i to ukazuje, že 4nm čipy vyráběné firmou TSMC pro NVIDII dokáží být velice žravé, což jde částečně na vrub lepší výbavy GPU a dále může jít i o vyšší spotřebu pamětí HBM3 a samozřejmě i vyšší takty.

O cenách příštích GeForce nám tak nabídka karet Hopper vcelku pochopitelně moc neřekne, ale rozhodně lze říci, že prostor pro zdražení tu je. To NVIDIA, AMD a jejich AIB partneři mohli velice dobře sledovat v posledním roce, kdy byly karty v jednu dobu i několikanásobně dražší oproti doporučeným cenám. Ovšem tu nahoru tlačili především těžaři a scalpeři. A zatímco scalpeři se zcela jistě zaměří i na nové GeForce, těžaři by už velký zájem mít nemuseli, neboť nad nimi visí už skutečně jasně se rýsující strašák konce těžby Etherea na grafických kartách. Nové GeForce tak zřejmě budou dle oficiálních ceníků dražší, ale reálně by mohly být ceny příznivější, než tomu bylo za éry generace Ampere. To ovšem závisí na celé řadě faktorů, jež určují výsledný vztah mezi poptávkou a nabídkou.