Na Madagaskaru začali "tisknout" školy, Thinking Huts využívá 3D tisku

Madagaskar má obrovský problém se vzděláváním svého obyvatelstva. 45 % zdejších dětí vůbec nechodí do školy, naprostá většina ještě ve věku 10 let neumí číst a předpokládá se, že v zemi chybí až 22 tisíc škol. Není to ale zdaleka problém jen na Madagaskaru, protože podobné potíže má spousta zemí subsaharské Afriky. Hovoří se o tom, že v této části Afriky a v Asii je okolo 45 milionů žáků, kteří nemohou chodit do školy např. z důvodu jejich přeplněnosti nebo toho, že jsou velmi daleko. Někteří chodí do školy až 9 mil (téměř 15 km).



Větší množství škol (a snad i učitelů) by mohlo pomoci problém vyřešit a zde nastupuje na scénu technologie. Konkrétně jde o technologii 3D tisku, kterou využívá společnost Thinking Huts. Tu založila Maggie Grout původem z Číny, která byla v 18 měsících adoptována a už ve svých 15 letech začala pracovat na projektu Bougainvillea a tom, jak pomoci ostatním ve vzdělání. Nyní se společností 14 Trees nechala vyrobit první 3D tištěnou školu na Madagaskaru (firma vyrobila jednu také v Malawi). Nachází se ve městě Fianarantsoa v areálu zdejší univerzity jako pilotní projekt a organizace doufá, že ty další budou následovat v jiných oblastech, kde budou potřeba.

Škola využívá hybridní konstrukce, zdi jsou tedy vyrobeny pomocí technologie 3D tisku, kdy tiskárna na určená místa pumpuje stavební směs, která pak po zaschnutí vytvoří pevnou zeď. Stavba zdí se tak z týdnů a měsíců smrskne na dny (své si ale vyžádá samotná stavba 3D tiskárny). Střecha, dveře nebo okna jsou pak už vyráběna tradičními metodami od lokálních dodavatelů.