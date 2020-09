Na Steamu stále vedou Pascaly, NVIDIA může větřit příležitost

Máme tu nové výsledky hardwarového průzkumu Steamu, kde v sekci grafických karet stále bezpečně vedou Pascaly a mezi nimi je na prvním místě GeForce GTX 1060, která dle svého procentuálního zastoupení patří mezi vůbec nejoblíbenější grafické karty historie. Však její podíl mezi desítkami a desítkami různých karet je přímo obrovský a pokud jde o celou generaci Pascal, máme tu ještě větší základnu lidí, na které se minulý týden obrátil Jensen Huang s doporučením, že je čas na upgrade.

Z těchto dat je také zřejmé, že série RTX 2000 a GTX 1600 ani zdaleka nedosáhne takové obliby jako karty GeForce 1000, které se stále drží na prvních čtyřech místech, i když je vidět, že všechny už pomalu ustupují ze scény. To je pochopitelné, když už celé dva roky nejsou aktuální, respektive to platí spíše pro výkonnější modely, neboť právě taková GTX 1060 kvůli kryptokocovině a vytvořeným zásobám zasáhla hluboko do cyklu karet Turing. Na druhou stranu, RTX 2000 jsou díky nástupu verzí Super v tabulce rozmělněny na více modelů, což pohled na jejich oblibu poněkud zkresluje.

GeForce RTX 3000, i když možná v praxi nenabídnou tak úžasný výkon , jaký NVIDIA slibovala v prezentaci, se ale jistě postarají o to, aby RTX 2000 byly brzy zapomenuty. Musíme si ale počkat na to, jak zákazníci zareagují a zda jejich ochota kupovat nebude okleštěna nedostatečnou nabídkou, o níž se v posledních dnech mluvilo.

Jisté je to, že generace Turing nedokázala najít u zákazníků takovou odezvu jako Pascal, přičemž nový Ampere vypadá už jako mnohem zajímavější příležitost pro upgrade. Zvláště když se očekává, že díky nástupu nových konzolí budou hry ještě náročnější než dříve a také bychom se měli setkávat s více tituly s podporou ray tracingu.

