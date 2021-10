Na světě je již přes 200 miliard čipů ARM

Počet 200 miliard vyrobených čipů ARM není ani tak překvapivý vzhledem k tomu, že ty jsou velice běžnou součástí mobilů, set-top boxů a obecně elektroniky, automobilů, IoT zařízení či domácích spotřebičů. Jde tak zcela bezpečně o světově nejvíce používanou procesorovou architekturu, nad jejíž budoucností ale visí otazníky.

Samozřejmě nejde o to, že by firma Arm a její architektura řešila existenční problémy, ale jde spíše o to, kam se bude ubírat. Máme tu jednak snahy o její průnik do výsostného území procesorů x86 , který by mohla pouze a jen posílit akvizice Armu firmou NVIDIA , ačkoliv její šance se v poslední době spíše tenčí. Novou hrozbu také může představovat architektura RISC-V , na kterou pochopitelně v této době může ARM pohlížet ze svých výšin jako na bídného červa, ale uvidíme za pár let.

Aktuálně tak na architektuře ARM staví své produkty více než 1600 firem z celého světa a počty na trh dodávaných čipů pochopitelně rostou stále vyšším tempem. Trvalo ostatně 23 let (1991 až 2014), než se na trh dostalo prvních 50 miliard čipů ARM a následně už bylo dalších 50 miliard vypuštěno do světa během pouhých třech let, čili nyní, po dalších 4,5 letech tu máme zbylých 100 miliard. To dle společnosti Arm dělá v průměru nějakých 900 čipů za každou sekundu.

Skutečně tak už není od věci uvažovat o tom, kdy asi tak bude dosaženo milníku jednoho bilionu čipů ARM, což by mohlo nastat už během této dekády. A právě během ní se ARM bude snažit proniknout mezi servery i osobní počítače (nezapomínejme také na Apple) a zároveň si musí bránit své vlastní trhy, na něž může zaútočit právě především RISC-V, která má podstatnou výhodu v tom, že jde o open source architekturu, a to včetně mnoha konkrétních designů.

Nejdříve ale uvidíme, jaký bude osud samotné společnosti Arm. Nyní to vypadá, že ji buď koupí NVIDIA, která by se tím mohla dostat na úroveň Intelu a AMD jako společnost disponující vlastní CPU i GPU architekturou, anebo pak pravděpodobně budeme sledovat vstup firmy Arm na burzu s prvotní emisí akcií. O tom se s největší pravděpodobností rozhodne až během příštího roku.



Ceny souvisejících / podobných produktů: