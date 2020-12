Nadílka od Asusu nejen pro hráče: monitor TUF Gaming VG289Q1A a router RT-AX68U

Asus dnes oznámil dvě novinky, které se sice nestihnou dostat pod vánoční stromeček, ale na pulty obchodů by měly dorazit začátkem příštího roku. Jako první si představíme herní monitor TUF Gaming VG289Q1A, který cílí především na hráče. Prozrazuje to již design s agresivně tvarovaným stojanem. Tento model nejde do žádných experimentů se zakřivením, ale využívá běžný plochý panel s úhlopříčkou 28 palců a rozlišením 4K Ultra HD, tedy 3840 x 2160 pixelů. Technologie IPS pomohla docílit pozorovacích úhlů 178 stupňů a pokrytí 90 % barevného prostoru DCI-P3.

Panel se chlubí 10bitovou barevnou hloubku a podporuje také formát vysokého dynamického rozsahu HDR10. Specifikace na oficiálních stránkách Asusu hovoří o maximálním jasu 350 nitů, statickém kontrastním poměru 1000:1, obnovovací frekvenci 60 Hz nebo odezvě 5 ms (GTG, tedy z šedé na šedou). Monitor byl také certifikován pro technologie AMD FreeSync a VESA Adaptive-Sync, které eliminují trhání obrazu.

Výrobce nezapomněl přidat vlastní technologie pro vylepšení obrazu. Shadow Boost vyjasňuje tmavé oblasti hry bez přeexponování světlejších oblastí, GameVisual nabízí sedm přednastavených režimů zobrazení pro různé typy her a klávesová zkratka GamePlus přidává na obrazovku drobné pomocníky, jako je zaměřovač nebo počet FPS. O pohodlí očí se stará filtr modrého světla a technologie eliminující blikání. Kromě dvou portů HDMI 1.4 nechybí ani DisplayPort 1.2 nebo audio jack.

Druhou oznámenou novinkou se stal router Asus RT-AX68U, který se svou výbavou zařadí někam do střední třídy. Zákazníky láká na podporu standardu Wi-Fi 6 a rychlost přenosu dat až 2 700 Mb/s, samozřejmě v pásmech 2,4 GHz i 5 GHz. Kromě vyšší rychlosti přináší Wi-Fi 6 uživatelům také delší dosah a kapacitu ve srovnání s předchozím standardem. Router byl vybaven jedním portem Gigabit Ethernet pro upstream a čtyřmi pro downstream. Zajímavý je také samotný design routeru, který umožňuje postavení ve vertikální poloze.

Taiwanský výrobce přidal dvě vlastní technologie AiMesh a AiProtection Pro. První z nich umožňuje snadné nastavení mesh systému s dalšími kompatibilními routery od Asusu. Druhá z technologií potom funguje jako webový filtr od společnosti Trend Micro, který přidává další stupeň ochrany před škodlivým obsahem. Rodiče také mohou nastavit dodatečnou ochranu pro děti. Pomocí funkce Instant Guard lze zase nahradit služby VPN třetích stran a samozřejmostí je ovládání routeru pomocí mobilní aplikace.

Ani jedna z novinek zatím není dostupná na trhu. Ceny prozrazeny nebyly.

