Nadšenec rozběhal těžbu Bitcoinu na Commodore 64, moc to "nesype"

Občas se zkouší nesmysly jen tak z legrace, aby se ukázalo, že to jde. Jedním z příkladů může být test, zda lze těžit Bitcoiny na 40 let staré konzoli Commodore 64. Ukázal nám to programátor z YouTube kanálu 8-bit Show And Tell. Použil Bitcoin Miner 64 od YTM/Elysium a na 1MHz procesoru počítače se skutečně povedlo rozběhat těžbu kryptoměny. Nebylo to však úplně jednoduché. Commodore 64 totiž bylo potřeba nejprve připojit k Internetu (pro přenos bloku), k čemuž posloužilo sériové spojení s notebookem s Windows 10. Asi není potřeba připomínat, že takový notebook měl o mnoho řádů vyšší výkon. Ale tady nešlo o výkon a výdělky.



Jeden hash pak konzole vytvořila za zhruba 3,5 sekundy, takže hashrate dosahoval opravdu mrzkých 0,3 H/s. Po připojení akcelerátoru SuperCPU s taktem 20 MHz se hashrate zvýšil zhruba na 3,3 H/s (jeden hash zabral přibližně 0,3 sekundy). Zdroje hovoří o tom, že s 1MHz procesorem by Commodore 64 natěžilo Bitcoin s hodnotou 10 USD za 768 milionů let. Nevím, jak to počítali, mně to vyšlo zhruba 340 miliard let bez započítání elektřiny a poplatků těžebnímu poolu. Pochopitelně s elektřinou (jak samotným Commodore, tak i dalším počítačem nutným pro zajištění internetového připojení) by se to nezaplatilo nikdy.

