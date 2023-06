Nadšenec vytvořil GeForce RTX 2080 Ti se 44 GB paměti GDDR6

Zajímavý počin se povedl jednomu nadšeni do technologií, který se rozhodl, že si vyrobí GeForce RTX 2080 Ti s větším množstvím grafické paměti. Tato karta má v základu 11 GB na 352bitové sběrnici. Vzal kartu s 5 let starým čipem TU102-300A a využil faktu, že GeForce RTX 2080 Ti má stejné PCB jako Titan RTX, které má 12 pozic pro paměťové čipy vepředu a stejný počet i vzadu. Nešlo to ale zrovna hladce, a mělo se takto spálit 7 čipů TU102, než se to povedlo správně rozběhat.



Jak toho ale modder dosáhl, to je poněkud nejasné. Některé zdroje hovoří o odpájení 11 1GB paměťových čipů z RTX 2080 Ti a připájení nových 12 čipů s 2 GB dopředu a 12 dozadu, jiné zase mluví o přepájení čipu na PCB z Titanu RTX a připájení paměťových čipů, jiné dokonce o RTX 8000, která má v základu už 48 GB paměti, takže by nebylo nutné dělat s nic ohledně paměťových čipů. Není tak jasné, jak vlastně k modu došlo a v podstatě jediné, co víme, je to, že máme screenshot karty RTX 2080 Ti, která dokázala sice nabootovat do operačního systému a zde ukázat 44GB kapacitu pamětí, ale pro praktické využití se tento mod nijak zvlášť nehodí. Kartu se nepodařilo rozběhat ani ve hrách ani v benchmarcích. Kapacita 44 GB vychází z toho, že GeForce RTX 2080 Ti má 352bitové paměťové rozhraní, tedy nedokáže komunikovat se všemi 24 čipy, ale jen se 22 z nich. Výsledná kapacita tak činí 44 GB (22×2GB).