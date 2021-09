Náhodný objev odhaluje možnou mnohem větší populaci hnědých trpaslíků

The Accident dostal svůj název právě kvůli tomu, že byl objeven čistou náhodou Danem Caseldenem. Pomocí klasických metod totiž ani nebyl zachycen, a to jednoduše kvůli tomu, že se ani nepodobá žádnému z cca 2000 známých hnědých trpaslíků, kteří byli dosud v naší galaxii nalezeni.

Tento případ mimochodem ukazuje, jaký přínos mohou mít občané zapojení do projektů NASA, neboť Dan Caselden je tzv. citizen scientist, který je jinak vystudovaný informatik a pracuje coby bezpečnostní výzkumník. Takovým lidem NASA zpravidla předkládá kvanta obrazových či zvukových záznamů, v nichž se ti pak snaží najít něco zajímavého dle určitých kritérií. A zde to byla data z NEOWISE.

celá obloha zachycená pomocí WISE v infračerveném spektru

Caselden tak náhodou objevil těžko kategorizovatelného hnědého trpaslíka, čili objekt na půli cesty mezi planetou a hvězdou, který nedokázal zažehnout jadernou fúzi. Jak ukazuje obrázek od NASA, takový objekt by měl mít mezi 13 a 80 hmotnostmi Jupiteru a krom toho by měl být nejvíce viditelný v infračerveném spektru.

Astrofyzik Davy Kirkpatrick z Caltechu přitom uvádí, že The Accident se příčil všem předpokladům. Jednak je dle odhadů starý mezi 10 a 13 miliardami let, čili jde alespoň o dvojnásobek středního věku známých hnědých trpaslíků, což by znamenalo, že se zrodil v době, kdy naše galaxie byla velice mladá a měla výrazně odlišné chemické složení. A pokud jde to pravda, pak lze tušit, že podobných objektů je tu mnohem více.

Tím to ale nekončí. Astronomové se nejdříve zaměřili na teplotu The Accident, která do té doby nebyla přesvědčivě určena. Ovšem pozemní observatoř W. M. Kecka nebyla vůbec schopna tento objekt najít, což naznačovalo, že je velice chladný, anebo také velice daleko. Ovšem díky Hubbleu a Spitzeru byla určena vzdálenost cca 50 sv. let, čili ne tak velká. Zároveň s tím ale tým zjistil, že se The Accident pohybuje pozoruhodně rychle, a to asi 220 km/s a zkrátka mnohem rychleji než jiní hnědí trpaslíci v takové vzdálenosti. A to naznačuje, že jde asi skutečně o velice starý objekt, který už za svůj život potkal řadu hvězd, z nichž jej některé na jeho cestě urychlily svou gravitací.

Čili podivné vlastnosti The Accident v důsledku mohou být prostě jen průvodní jevy jeho vysokého stáří. Do toho spadá i analýza záření, dle níž je tento hnědý trpaslík na rozdíl od jiných velice chudý na metan. Měl totiž vzniknout v době, kdy v naší galaxii ještě téměř neexistoval uhlík (či jiné těžší prvky) a absence uhlíku v minulosti znamená v případě atmosféry hnědého trpaslíka i absenci metanu nyní.

Nyní je otázka, zda byl objev The Accident v takové blízkosti opravdu jen velká náhoda, anebo podobných objektů existuje mnohem víc. Pro jejich hledání by ale musel vzniknout nový program uzpůsobený právě jejich předpokládaným vlastnostem, ale zda se toho někdo zhostí, to se teprve uvidí.

