NASA a ESA hlásí nález jen 240 let staré neutronové hvězdy

Nová neutronová hvězda byla nalezena díky náhlému silnému záblesku v rentgenovém pásmu, který spatřila Neil Gehrels Swift Observatory americké NASA dne 12. března. Na tento objekt se následně zaměřil i evropský XMM-Newton (ESA) a americký teleskop NuSTAR (Caltech). NASA Jet Propulsion Laboratory pak přišla s odhadem, že Swift J1818.0−1607 v podobě neutronové hvězdy je stará pouze 240 let, samozřejmě pokud přičteme dalších cca 16 tisíc let, neboť taková porce světelných roků nás od ní dělí. Nachází se v souhvězdí Střelce.

Mělo by to tak znamenat, že před 240 lety bychom mohli zachytit explozi supernovy, jejichž pozůstatkem jsou právě i neutronové hvězdy, malé a velice husté koule neutronů, jejichž malá hrst odpovídá hmotnosti mnoha miliardám tun. Swift J1818.0−1607 navíc nepatří mezi obyčejné neutronové hvězdy, ale rovnou mezi magnetary, které mají své magnetické pole cca 1000x silnější a oproti nejsilnějším lidmi vyrobeným magnetům jsou tato pole až 100milionkrát silnější. A co víc, jde rovněž o rádiový pulsar , hvězda ukazující se stabilně i v rádiovém spektru a těch známe mezi neutronovými hvězdami pouze pět včetně této.

Swift J1818.0−1607 pohledem XMM-Newton

Astronomové dnes znají přes 3000 neutronových hvězd, ovšem pouze 31 z nich, a to včetně Swift J1818.0−1607, patří mezi magnetary, takže tento objekt je skutečně výjimečný a jistě se stane častým cílem pozorování s cílem sledovat vývoj mladé hvězdy tohoto typu. Magnetary by měly být nejvíce aktivní právě na začátku svého života a postupně by se měly zklidňovat. Právě jim také nové studie přičítají původ rychlých rádiových záblesků , alespoň tedy některých z nich, takže je možné, že i tento nový přírůstek se v budoucnosti takto projeví.

A jak vůbec tato hvězda na sebe upozornila? Observatoř Swift si jí všimla díky silným zábleskům rentgenového záření, které byly 10x silnější než obvykle. Bylo tak jasné, že se další neutronová hvězda dostala do fáze zvýšené aktivity, která obvykle narůstá během dní až týdnů a pak se uklidňuje a dostává do původní hladiny během měsíců až let. Ze zprávy se už ale bohužel nedozvíme to, na základě čeho byl určen věk této neutronové hvězdy, a navíc s přesností na pouhé desítky let.

