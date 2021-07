NASA: binární hvězdy by mohly ukrývat mnohé Zemi podobné planety

Země je zatím dle našich znalostí stále unikátní planeta, která dokáže hostit život v takové podobě, jakou známe. Další podobné planety by ale mohly být zvláště ve dvojhvězdných či vícehvězdných systémech. Ostatně Proxima Centauri, na následujícím snímku zakroužkovaná červeně, jako součást trojhvězdného systému má u sebe planetu zvanou Proxima b, která má velice podobné proporce jako Země.

Jde také o to, že vícehvězdné systémy včetně binárních jsou v naší galaxii velice běžné a dle odhadů by jich měla být alespoň třetina a možná až polovina. A pokud jsou tyto hvězdy dostatečně blízko u sebe, na větší vzdálenost se mohou jevit prostě jako jedna a to je pak velký problém pro použití klasických metod, s jejichž pomocí se hledají exoplanety.

Alfa Centauri A a B objektivem Hubbleu

To samozřejmě neplatí pro blízký systém Alfa Centauri, kde můžeme pomocí výkonných teleskopů jasně vidět hvězdu A a až notný kus vedle B. Ostatně průměrná vzdálenost mezi nimi je 23 AU, čili větší, než je vzdálenost Neptunu od Slunce.

Teleskop Kepler a jeho nástupnický TESS využívající tranzitní metodu, s jejíž pomocí byla objevena většina z více než 4000 potvrzených exoplanet, přitom nevynikají optikou schopnou přiblížit si jednotlivé vzdálené hvězdy. V jejich případě je důležitý úhel záběru a schopnost sledovat mnoho systémů současně, čili binární systémy se tak mohou snadno jevit jako jeden světlý bod, v jeho případě se čeká na charakteristický pokles jasu značící to, že hvězdu či hvězdy zastínil tranzit planety.

Právě tým z Ames Research Center (NASA) využívající teleskopy Gemini North a South v Chile a na Havaji sleduje cíle teleskopu TESS, aby se ukázalo, který z nich je ve skutečnosti tvořen více hvězdami. Takových bylo zatím objeveno 73 a dalších 18 odhalil teleskop WIYN. Ukázalo se přitom něco zajímavého. TESS už objevil řadu exoplanet o velikosti srovnatelné se Zemí, které krouží v jednohvězdných systémech, ale v těch vícehvězdných byly spatřeny pouze plynní obři.

Spíše než to, že v takových systémech menší planety nejsou, nám výsledky naznačují, že TESS je v nich jednoduše není schopen nalézt, neboť se mohou snadno ztratit v kombinované záři dvou hvězd. Pravděpodobně se tak tvoří značně neúplná představa o populaci exoplanet s přihlédnutím k tomu, kolik vícehvězdných systémů kolem sebe máme.

