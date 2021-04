NASA bude ve zbylých pokusech s Ingenuity odvážnější, zkusí delší výlet

Není ostatně na co čekat, neboť čas vyhrazený pro Ingenuity se pomalu chýlí ke konci a až si Perseverance konečně půjde po svých, helikoptérka stejně bude zapomenuta za ním a nebude ji již možné využít.

- klikněte pro zvětšení -

My se můžeme nejdříve podívat na snímek z letící Ingenuity, která ve svém posledním letu (číslo čtyři) dokázala do jednoho záběru dostat původní místo přistání roveru a pak i jeho samotného v aktuální pozici. Zatím se tak pohybuje jen pár desítek metrů od pozice, kam jej spustil raketový jeřáb.

celý záběr, v němž je Perseverance vidět v samotném horním levém rohu

Ingenuity takto vyfotila rover ze vzdálenosti 85 metrů a z výšky 5 metrů, což je její obvyklá letová hladina. Z bezpečnostních důvodů se helikoptérka k roveru moc nepřibližuje, ovšem pokud jde o její bezpečí, zde už NASA chce být ve zbývajících pokusech odvážnější. Ingenuity zvládla letět, bezpečně přistávat na místo vzletu a pořizovat fotografie. Víc toho nezvládne a ani zvládnout nemá, neboť jde pouze o zařízení, které má ukázat, že zvolené technologie a způsob letu je na Marsu použitelný.

Čas pro Ingenuity se tak chýlí ke konci a NASA chce provést před začátkem května ještě další dva testy, které už mohou být opravdu poslední. V nich by se mohla helikoptérka vydat až do vzdálenosti 600 metrů, což by samotnému roveru trvalo asi čtyři hodiny, neboť jeho rychlost činí 152 metrů za hodinu. To by tak musel zvládnout na jeden zátah, což NASA pochopitelně nikdy neumožní, neboť každé popojetí je pečlivě plánované na základě toho, co obsluha očima roveru kolem něj vidí. Uvidíme také, zda se NASA s Ingenuity neodváží i do větší výšky, než je jen 5 metrů.

Ceny souvisejících / podobných produktů: