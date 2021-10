NASA DART dorazila do Kalifornie, další zastávka: asteroid Didymos

Sonda na začátku října opustila Maryland, a sice konkrétně Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) ve městě Laurel a na přívěsu kamionu byla ve speciálním ochranném kontejneru převezena do Vandenbergovy letecké základny v Kalifornii, neboť právě z ní bude později startovat na palubě rakety Falcon 9, a to dle aktuálního plánu dne 24. listopadu.

Nyní DART čekají už přípravy na start a zároveň i finální testy stejně jako "natankování" paliva. Uvozovky jsou tu proto, že DART nebude vybavena chemickým raketovým pohonem, ale elektrickým či iontovým, a sice rovnou novou generací, kterou si chce NASA takto vyzkoušet před tím, než ji využije v nových misích.

Jedná se konkrétně o NASA Evolutionary Xenon Thruster – Commercial (NEXT-C), který je poměrně výkonný, ale samozřejmě ne ve srovnání s chemickými raketami, ale s předchozími iontovými pohony NSTAR sondy Dawn či Deep Space 1. Oproti nim bude NEXT-C přibližně třikrát výkonnější s výsledným tahem 236 mN, celkovým impulsem 17 MN·s, přičemž efektivita využití paliva je cca o třetinu vyšší.

I zde se coby palivo využívá xenon, který proudí skrz dvoumřížkovou komoru. Xenon nejdříve narazí na první, pozitivně nabitou mřížku, která jeho ionty nabije rovněž pozitivně, a ty jsou tak přitahovány druhou mřížkou s negativním nábojem a dále vysílány z trysky ven, čímž tvoří tah.

S pomocí svého vlastního pohonu tak DART získá potřebnou rychlost na to, aby vrazila do asteroidu Didymos, respektive do jeho menšího měsíce Didymoon, a to rychlostí 6,6 km/s. To je zhruba řádově vyšší hodnota ve srovnání s úsťovou rychlostí vojenských pušek, přičemž DART je navíc projektil s hmotností kolem 500 kg. Jeho dopadová energie by tak měla ovlivnit oběžnou dráhu měsíce Didymoon, což znamená konkrétně změnu doby oběhu o několik minut. To by mělo stačit k tomu, aby se vliv dopadu DART na cca 160metrové těleso dal sledovat i ze Země.



Později se ale má k asteroidu vydat ESA prostřednictvím mise Hera , která nastoupí za zrušenou AIM, která už se u něj usídlí a bude sledovat mimo jiné i to, jak DART ovlivnil tuto minisoustavu vesmírných těles. Také známky jejího dopadu by samozřejmě měly být jasně patrné.

