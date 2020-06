NASA do Perseverance naložila kapsle pro vzorky určené k dopravě na Zemi

My dobře víme, že jedním z úkolů pro rover Perseverance je sběr zajímavých vzorků, které budou uzavřeny do odolných kapslí či malých kontejnerů a budou na Marsu čekat na to, až si pro ně přiletí další robot v rámci mise Mars Sample Return a pomocí rakety je odešle zpět na Zemi. Tento plán ostatně agentury NASA a ESA nedávno upřesnily . Celé toto snažení tak už dávno započalo a nyní vrcholí jeho první přípravná fáze naložením kapslí do roveru Perseverance, který bude na Mars startovat ještě letos. Pokud ne, další příležitost přijde až za dva roky, takže NASA má velkou motivaci start stihnout.

Mohlo by se tak zdát, že Perseverance už je v podstatě hotový a nyní už NASA jen doplňuje poslední výbavu, ovšem tak tomu není. Stále se ještě čeká na zásadní část výbavy, a to RTG, čili radioizotopový termoelektrický generátor, který rover dostane až během příštího měsíce. To je ostatně vcelku logické vzhledem k tomu, že RTG bude vyrábět energii pomocí rozpadu plutonia.

Nyní tak dostal zásobu 43 trubičkovitých kapslí, které si ponese pod svým břichem a které byly předem desinfikovány pomocí vysoké teploty. Nejdříve přitom NASA plánovala trubičky zahřát v troubě až na 350 °C, ale ukázalo se, že to by pozměnilo jejich tvar, což by mohlo způsobit značné problémy při jejich využití pomocí různých mechanismů určených k jejich plnění či obecně k manipulaci. V záložním plánu tak měly být zahřáty na 150 °C, ale po dobu 24 hodin, aby se zajistilo zničení veškerých možných mikroorganismů schopných kontaminovat vzorky. Poté byly kapsle hermeticky uzavřeny a umístěny do dalšího obalu pro ochranu před kontaminací.

Perseverance má k dispozici pro manipulaci s různými předměty svou hlavní dvoumetrovou robotickou ruku, ovšem vedle ní má i další menší ruku umístěnou na svém břichu. Ta je pouze půl metru dlouhá a poslouží právě i pro manipulaci s kapslemi. Vzorky však bude získávat hlavní ruka vybavená příslušnými nástroji, která pak materiál umístí do kapsle, jež bude transportována pomocí speciálního přepravníku zpět k malé ruce pod rover. Tam bude nasbíraný materiál vyfocen, proměřen jeho objem a nakonec v uzavřené kapsli umístěn zpět do zásobníku, kde už bude čekat na cestu na Zemi.

Perseverance bude dle plánu startovat k Marsu již 20. července, aby přistál v kráteru Jezero na začátku příštího roku. Vzorky by však mohly přiletět na Zemi až někdy o deset let později.

