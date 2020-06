NASA InSight hlásí úspěch, krtek HP3 se dokázal zavrtat pod povrch

Když jsme se naposledy podívali na trampoty sondy HP3 modulu InSight , svitla tu naděje, že poslední možnost, kterou NASA ještě zkoušela, nakonec bude fungovat. Z hlediska laika šlo o logický přístup, čili využít robotickou ruku k tomu, aby se sonda měla o co opřít a údery svého sbíječkového mechanismu se zavrtat pod povrch. Ovšem zároveň šlo také o nejnebezpečnější přístup, kde hrozilo poškození plochého kabelu, který k sondě vede a v takovém případě by vše přišlo vniveč.

Sonda Heat and Physical Properties Package (HP3) se původně dokázala zavrtat jen asi z poloviny, a její část tak zůstala v pouzdru, z nějž se odvíjí právě i její plochý kabel. Toto pouzdro tak NASA už dříve odstranila a položila opodál, aby sonda měla možnost manévrovat. Jenomže ta poté začala kolem sebe kutat jámu, neměla se pořádně o co opřít a v jeden čas dokonce hrozilo, že se celá vyvrátí.

NASA se všemožně snažila sondě HP3 pomoci, ale pak jí nezbylo už nic jiného, než vzít robotickou ruku modulu InSight a na sondu začít opatrně tlačit seshora, což jistě nebyl snadný úkol i vzhledem k jejímu značnému náklonu. Vedle toho bylo třeba také dát pozor na to, aby se černá lopatka ruky opírala jen o kraj sondy a netlačila na vycházející kabel.

Jak tedy ukazuje následující snímek, lopatka byla skutečně jen svou špičkou opřena o okraj sondy a během solu 458 začal nový pokus.

Trvalo pak téměř 80 marsovských dní (viz animovaný gif ), než se povedlo sondu takto doprovodit celou do regolitu, v němž už je tak nyní celá zavrtaná, a to stále ne ve vertikální poloze, ale s výrazným náklonem. Možná že ale právě ten jí umožní obejít onu překážku, na kterou zřejmě při svém prvním pokusu o zavrtání narazila, ale ještě není vyhráno. NASA bude zřejmě rukou dále jistit její postup seshora, ale poté už si HP3 bude muset poradit sama a jak agentura uvádí na svém twitterovém účtu , ještě se uvidí, zda to vůbec půjde.