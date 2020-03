NASA InSight: Mars má 10x silnější magnetické pole, než se předpokládalo

InSight dosedl na Mars už v listopadu roku 2018, takže jej zkoumá už téměř rok a půl, a má za sebou větší část své hlavní dvouleté mise. Nedávno se dostaly na veřejnost studie týkající se právě prvního roku mise Insight a jedna z nich zveřejněná v Nature Geosciences si všímá toho, že magnetické pole v kráteru Homestead hollow (oblast Elysium Planitia), kde se přistávací modul nachází, že asi desetkrát silnější, než se předpokládalo, respektive než se očekávalo na základě měření z družic jako MAVEN.

Dříve tak měla NASA k dispozici jen údaje naměřené z výšky více než 150 kilometrů nad povrchem, které byly pochopitelně jen orientační a nedokázaly poskytnout přehled o komplexnosti magnetických polí. Na druhou stranu, InSight je pouze jeden, takže dokáže pokrýt pouze svou oblast. Nicméně právě díky tomu dokázal doplnit znalosti o tom, jak mohou magnetická pole vypadat v malých oblastech a kde se berou.

Hned první data tak přinesla zjištění, že pole kolem InSight je desetkrát silnější, než se očekávalo na základě měření ze satelitů a také že pochází z relativně blízkých zdrojů. Mars tak zřejmě v minulosti měl silnou magnetosféru, čili globální magnetické pole, které jako svůj pozůstatek zanechalo zmagnetizované horniny.

Předpoklad je stále ten, že Mars o své globální magnetické pole přišel už někdy před 4,2 miliardami let, což způsobilo, že sluneční vítr jej postupně zbavil atmosféry, z níž nyní už moc nezbylo. Z Marsu se tak stal suchý pouštní svět.

A právě proto, že se tak stalo už před miliardami let, lokální magnetická pole by měla mít původ především v hlouběji uložených horninách, neboť ty na povrchu jsou dle zkoumání většinou příliš mladé na to, aby pamatovaly celoplanetární pole. A jak hluboko? Dle dané studie to může být od sta metrů až po deset kilometrů pod povrchem, jak ukazují magnetická a seismická data z InSight.

umělecké ztvárnění působení slunečního větru na Mars a Zemi chráněnou mag. polem

Nyní se vědci budou snažit zkombinovat data z InSight a satelitů, aby zkusili identifikovat typ hornin, které jsou zmagnetizované a také určit jejich stáří. K tomu jim ovšem poskytnou významnou pomoc další data, která mají naměřit jednak rovery NASA Perseverance, ESA Rosalind Franklin a pak i čínská mise Huoxing-1 (HX-1). Všechny startují letos.

Další a pro budoucí mise velice podstatná věc je to, jak se lokální magnetická pole na Marsu chovají pod náporem slunečního větru, před nímž budou astronauti muset najít ochranu. InSight zjistil, že magnetické pole kolem něj se periodicky mění v závislosti na denní době a zhruba kolem půlnoci se objevují krátké pulzy. Ukazuje se tak, že dění odehrávající se vysoko nad povrchem Marsu lze právě z něj sledovat. Co se týče oněch pulzů, jejich původ je zatím neznámý, ale měly by mít co do činění s tím, jak atmosféru planety ovlivňuje sluneční vítr.

