NASA InSight zaznamenal na Marsu velké otřesy a začal zahrabávat kabel

detail zlomů v Cerberus Fossae

Další silné otřesy jsou vítané jako nový zdroj informací, který umožní zjistit, jakou vnitřní strukturu Mars aktuálně má. Bude tak vhodné zajistit, aby InSight vydržel naslouchat Marsu co možná nejdéle a o to se nyní snaží obsluha v JPL s využitím robotické ruky, jejíž čas už nemusí být věnován marným pokusům o zahrabání tepelné sondy HP3.

Nyní tak NASA používá tuto ruku coby malý bagřík k tomu, aby nabírala okolní regolit a ten odhazovala na kabel vedoucí z nástroje SEIS. Aktuálně totiž v místě modulu InSight (severní polokoule) panuje léto, což znamená slabší vítr, a tím i lepší podmínky pro naslouchání jemným otřesům planety. Ovšem podmínky jsou i tak složité a jde především o rozdíly v nočních a denních teplotách, a to aktuálně cca -100 až 0 °C.

NASA je přesvědčena, že prudké změny teplot ovlivňují signál přenášený kabelem z přístroje SEIS do modulu. Proto se rozhodla využít robotické rameno s lopatkou a kabel zahrabat, čili alespoň trošku izolovat, aby v jeho případě nebyly teplotní změny tak velké a prudké. Pro začátek NASA začala sypat regolit na ochrannou kopuli přístroje SEIS, z níž materiál sklouzne dolů k místu, odkud kabel vychází. Pak se bude pokračovat dále směrem k samotnému modulu, takže obsluha má co dělat. V každém případě je to ale mnohem snadnější práce s jistějším výsledkem (pokud jde o samotný cíl zahrabat kabel), než když byla ruka s lopatkou využívána jako opora pro tepelnou sondu HP3, v jejímž případě už NASA pokusy o zahrabání dávno vzdala