NASA je připravena provést kampaň MSR, která přiveze vzorky Marsu

Perseverance na Mars letí i s výbavou, která roveru umožní do celého pole malých pouzder nasbírat vzorky z různých míst. Vědci tak mají šanci získat materiál ke studiu, o němž budou přesně vědět místo původu a další okolnosti jeho vytěžení. Problém je ten, že dosud neexistuje zařízení, které by dané vzorky mohlo dopravit na Zemi, i když koncepty tu jsou.

Pokud tak NASA chce, aby Perseverance nesbíral vzorky zbytečně, měla by začít s přípravou kampaně Mars Sample Return (MSR), která bude zahrnovat tři různá zařízení pro tři účely. Nyní už jde ovšem o stvoření dvou zařízení, neboť do MSR spadá i samotný Perseverance, který už je nějaký ten pátek na cestě na Mars.

NASA tak už dříve vytvořila komisi, která měla za úkol posoudit proveditelnost celé kampaně ve spolupráci s evropskou ESA. A právě tato komise nyní hlásí, že by to NASA a ESA se svými technologiemi měly zvládnout.

Právě ESA by měla mít na starosti vytvoření "aportovacího" roveru, který si vyzvedne kontejner se vzorky , jenž bude naložen do MAV - Mars Ascent Vehicle, což je přistávací modul vybavený raketou, který už vytvoří sama NASA. Raketa pak dopraví vzorky na oběžnou dráhu Marsu, a to k sondě Earth Return Orbiter (opět ESA), která zajistí dopravu na Zemi. Plán je to jasný a je i pochopitelné, že MAV bude dílem NASA, která na rozdíl od ESA už přistávat na Marsu umí.

Kampani MSR je nakloněn i šéf NASA Jim Bridenstine, který prohlásil, že je to pro jeho agenturu v podstatě povinnost. Bude to ale představovat i výzvy a lze si představit, že ty se budou týkat především vynesení vzorků na orbitu Marsu v malé raketce. To bude na jednu stranu mnohem snazší než na Zemi díky nižší gravitaci a mnohem řidší atmosféře, ale vše bude muset fungovat automaticky a hned napoprvé.

Nyní je ale na řadě podrobné zkoumání závěrů zmíněné komise, která se skládala z 10 zkušených vědců a inženýrů, kteří se účastnili 25 setkání, zpovídali experty z NASA a ESA, průmyslu i akademických kruhů a nakonec připravili 44 doporučení týkajících se rozsahu programu a jeho managementu, technického přístupu, rozvrhu a způsobu financování. Nejdůležitější je pro nás ale zatím právě to, že dle dané komise je celá kampaň MSR proveditelná a že bylo doporučeno její spuštění.

