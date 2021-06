NASA naráží na další odpor počítačových systémů Hubbleova dalekohledu

Hubbleův vesmírný dalekohled je tak stále mimo provoz a v poslední aktualizaci o vývoji událostí jsme se dozvěděli, že se spíše rozšířil okruh podezřelého hardwaru, který může stát za problémy, jež se projevily už 13. června.

Rok 1990: Hubbleův vesmírný dalekohled je instalován z raketoplánu Discovery

Tehdy se zhroutil payload computer, který má na starosti obsluhu vědeckých přístrojů na palubě teleskopu, což mělo za následek to, že se daný počítač přestal hlásit hlavnímu počítači, který v reakci na to správně uvedl teleskop do nouzového režimu.

Jednotka Science Instrument and Command and Data Handling (SI C&DH) má přitom dva systémy označované za payload computer, přičemž oba byly nainstalovány během poslední servisní mise v roce 2009 a záložní dosud nebyl použit. Oba také mají přístup k celkem čtyřem redundantním pamětem, které ukládají operační příkazy pro vědecké přístroje. Zapotřebí je pouze jeden blok této paměti, čili tři zbylé slouží jako záloha.

SI C&DH mimochodem nese také rozhraní STINT (Standard Interface), které propojuje hlavní modul CPM (Central Processing Module) s ostatními komponenty a vedle toho je tu také Command Unit/Science Data Formatter (CU/SDF), který zpracovává a vysílá příkazy a data do vědeckých přístrojů či jiných částí teleskopu a naopak je i příslušně formátuje před jejich odesláním na Zemi.

A právě na CU/SDF se NASA zaměřila po 24. červnu, kdy zkusila nahodit záložní payload computer a ukázalo se, že v obou případech se objevila stejná chyba, která znemožnila korektní čtení z paměti nebo zápis do ní, takže žádné řešení se zatím nenabízí. A že je velice nepravděpodobné, že by oba počítače vykazovaly stejnou chybu, problém bude nejspíše jinde, a to možná právě v CU/SDF.





Zakopaný pes ale může být i v napájení, a tak se obsluha měla zaměřit také na to, zda napájecí obvody poskytují stabilní napětí. My bychom se měli brzy dozvědět, zda je problém v CU/SDF, nebo v napájení a pokud ano, i to se dá vyřešit, neboť Hubble má v obou případech záložní hardware, na nějž lze přepnout.

