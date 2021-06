NASA očistila solární panely na InSight lopatkou s pískem

A právě v průběhu zahrabávání kabelu vedoucího od kopule seismografu k samotnému modulu mohla NASA získat inspiraci k tomu, jak vyčistit solární panely od prachu. Je to vidět i v následujícím videu, kde robotická ruka s lopatkou sype písek, respektive přesněji regolit na kopuli, a to zcela schválně tak, aby se po ní svezl a zakryl plochý kabel už co nejblíže ní.

Můžeme si tak všimnout, že část kopule, na niž ruka nasbíraný materiál sypala, je ve skutečnosti čistší než její zbytek. A možná že právě to poskytlo inspiraci Mattu Golombkovi z týmu InSight v JPL, který navrhl, že by možná šlo podobným způsobem očistit i zanesené solární panely, aby mohly opět poskytovat více energie.

Špinavé solární panely jsou ostatně už dlouho známým problémem roverů a jiných zařízení pracujících na Marsu, až se jeden diví, že NASA nevyvinula mechanismus, který by sloužil k jejich občasnému čištění. Ani InSight žádný takový nemá, a tak se musel nyní spolehnout na vlastní lopatku, regolit a silný vítr. NASA si je přitom samozřejmě vědoma, že by mohla svá zařízení vybavit třeba kartáčky pro čištění panelů. Ovšem ty by jednak přidaly na hmotnosti a také by představovaly další pohyblivé části, které mohou selhat, překážet a dělat potíže. Prioritní je tak spolehlivost, a to i na úkor životnosti.

NASA se rozhodla pomalu sypat regolit v době, kdy se na Marsu zvedá nejsilnější vítr, což je zpravidla v poledne. Během 884. solu této mise foukal rychlostí 6 m/s a během toho začala robotická ruka sypat regolit nad solárními panely, ovšem ne přímo nad nimi, ale trošku stranou. Cílem bylo totiž to, aby část materiálu nesená větrem očistila panely od jemného prachu, což se dle NASA povedlo, ačkoliv její doprovodné video není zrovna průkazné.

V každém případě má nyní InSight k denně dispozici o 30 watthodin více energie než před svou "pískovou terapií" a ty se budou hodit. Základní dvouletá část mise byla ostatně už ukončena a nyní probíhá rozšířená, rovněž dvouletá mise. Dá se tak říci, že InSight si už své splnil a vše ostatní je navíc.

NASA přitom už asi rok hledala způsob, jak panely očistit. Nejdříve spoléhala na to, že panely očistí silné poryvy větru, které dříve už posloužily i roverům Spirit a Opportunity, ovšem InSightu nepomohly. Poté zkusila použít motory určené k rozvinutí panelu, zda s jejich pomocí prach nestřese, což rovněž nedopadlo a veřejnost prý navrhovala i využít helikoptérku Ingenuity, která by větrem od svých rotorů prach odfoukla. To je jistě výborný nápad, který má ale jednu malinkou vadu. Ingenuity je totiž aktuálně 3452 kilometrů daleko. Ovšem i kdyby byla v dosahu, ani tak by NASA z důvodu bezpečnosti s ní nezkoušela létat nízko nad panely InSightu.

