NASA odkládá start mise Psyche, letos nepoletí a dorazí se značným zpožděním

NASA Psyche je sonda vybavená obrovskými solárními panely , které jí dají rozpětí 22 metrů a nebudou se rozevírat jen do podoby značně protáhlých obdélníků, jak by se mohlo zdát z následující fotografie. Středová část totiž bude obsahovat ještě další dva segmenty, díky nimž budou mít panely tvar kříže a celý napájecí systém dostane dost energie, aby sonda mohla zkoumat asteroid nacházející se ve vzdálenosti cca 3,3 AU od Slunce, čili mezi drahami Marsu a Jupiteru. Tam totiž panely poskytnou jen cca desetinový výkon než na úrovni Země, a to kolem 2 kW.

Nyní jde ovšem o to, že NASA už ohlásila, že nestihne letošní startovní okénko, které se pro Psyche uzavírá 11. října. Důvodem je to, že nebude včas dodán potřebný letový software a NASA nebude mít k dispozici ani příslušnou testovací výbavu v podobě simulátoru. Nemohla by tak sondu řádně otestovat před startem, takže ten by letos mohl proběhnout leda s přijmutím značného rizika, že se sonda na své cestě nebude chovat tak, jak by měla.

Mohlo by se tak přihodit, že letový software by za jistých okolností nedokázal sondu vhodně natočit tak, aby její anténa mířila k Zemi, což by znamenalo konečnou pro celou misi a ztrátu necelé miliardy dolarů. Celý let přitom musí být navigován s vysokou přesností, neboť se při něm využijí i gravitační manévry, takže NASA nepošle Psyche do vesmíru bez řádně otestovaného softwaru.





Už nyní se tak ví, že letos se start nestihne, přičemž startovní okénko se teprve otevře 1. srpna. Kdyby je přitom sonda Psyche stihla, dalo by se očekávat, že ke stejnojmennému asteroidu (16 Psyche) dorazí v roce 2026. Jenomže i když se v letech 2023 a 2024 otevřou nová okénka, vzhledem k posunuté pozici cílového asteroidu to znamená, že sonda bude muset zvolit jinou cestu a k asteroidu dorazí nejdříve v roce 2029. Roční zpoždění startu tak bude znamenat tříroční zpoždění příletu.

Navíc to znamená i problém s plánováním mise NASA Janus, neboť ta měla sdílet prostor pod krytem rakety SpaceX Falcon Heavy právě s Psyche. A jde tu také o demonstraci technologie Deep Space Optical Communications (laserový komunikační systém), kterou má otestovat právě Psyche a NASA nyní zvažuje, jaké má v tomto ohledu další možnosti.