NASA opět odkládá start rakety SLS v rámci mise Artemis

Nosná raketa SLS (Space Launch System), která je součástí programu Artemis, jež slibuje návrat člověka na Měsíc, v sobotu opět nevzlétla. NASA zrušila již druhý pokus o start rakety tento týden, tentokrát se obsluze Kennedyho kosmického střediska na Floridě nepodařil opravit únik kapalného vodíku. Start testovací mise Artemis 1 je tedy opět opožděn.

Během sobotního rána místního času si pracovníci NASA povšimli úniku v systému pro přenos paliva do rakety a snažili se závadu vyřešit. Po třech nevydařených pokusech ale personál doporučil plánovaný sobotní let zrušit - stejně jako dříve ten pondělní. V pondělí měla raketa SLS problémy s motorem, protože jeden ze čtyř motorů nedokázal dosáhnout správně teploty při chlazení.

Raketa nebude schopná vzlétnout ani v pondělí 5. září, což byl poslední termín tohoto startovního okna, kdy SLS mohla zůstat čekat na startovací rampě LC-39B. Pro NASA to tedy znamená další nepříjemnosti, protože SLS bude nutné přesunout zpátky do montážní haly. Další start by mohl být uskutečněn nejdříve 19. září nebo pak až v říjnu, což je podle vyjádření NASA pravděpodobnější termín. Není ale vůbec jisté, jestli ke startu v říjnu skutečně dojde.