NASA opět schovala raketu SLS, mise Artemis I se zřejmě odloží

Raketa Space Launch System (SLS) měla s lodí Orion v rámci mise Artemis I startovat už loni a pak jsme se mohli těšit alespoň na letošní jaro. NASA už přitom dokončila řadu velkých testů, jako je třeba test všech čtyř motorů RS-25 v hlavním stupni v rámci několikaminutového statického zážehu. Nyní už je raketa pro Artemis I dávno pohromadě a následovat měl zmíněný WDR (Wet Dress Rehearsal), čili naplnění nádrží palivem jako před ostrým startem, zkušební odpočet a pak opětovné vypuštění nádrží, po čemž měla raketa na plošině opět odcestovat do hangáru VAB (Vehicle Assembly Building) pro finální kontrolu a přípravy na start.





NASA se přitom o WDR rakety SLS pro Artemis I pokusila už celkem třikrát, a třikrát neúspěšně. Byly tu problémy s ventily, menší problémy týkající se startovní věže a dusíku a nakonec i únik vodíku.

U posledního pokusu tak obsluhu potrápil především únik tekutého vodíku u základny vypouštěcí platformy při plnění hlavní nádrže a právě ten znemožnil dokončení testu, byť jen neúplného. O natankování ICPS (Interim Cryogenic Propulsion Stage), čili druhého stupně rakety, se totiž NASA minulý týden kvůli už dřívějším potížím s ventilem ani nepokusila.

Jak se tedy ukázalo, nevyšel nakonec ani plán provést neúplný test WDR, neboť ani hlavní stupeň rakety nebyl natankován. Jeho kyslíkovou nádrž se povedlo naplnit ze 49 procent, ovšem vodíková měla zaplněných jen 5 procent kapacity. Poté už byl test kvůli úniku vodíku zastaven a nádrže zase vypuštěny.

Během uplynulého víkendu se NASA rozhodla raketu opět schovat do VAB a pořádně se zaměřit na její problémy. Povolán byl také dodavatel tekutého dusíku, který se má zaměřit na jisté úpravy. Dusík se tu přitom používá pro naplnění nádrží v době před zahájením tankování, aby bylo zajištěno bezpečné prostředí.