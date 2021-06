NASA plánuje přistát na odvrácené straně Měsíce

Součástí programu Artemis americké NASA je i Commercial Lunar Payload Services. V rámci této iniciativy vybrala NASA tři nové náklady určené pro lunární vědecký průzkum, z nichž dva budou dopraveny dokonce na tu polokouli Měsíce, která je odvrácená od naší planety.

Bude se jednat o první misi, kdy NASA vyšle kosmickou loď s nákladem přistát na odvrácené straně Měsíce, prozatím se to podařilo pouze čínské kosmické agentuře v rámci mise Čchang-e 4 na začátku roku 2019 . Tato oblast Měsíce prozatím není téměř vůbec prozkoumaná, shromážděné informace NASA využije například při plánovaných misích s astronauty, které budou součástí programu Artemis.

Jeden z vybraných projektů nazvaný Farside Seismic Suite (FSS) má přistát v kráteru Schrödinger a pomáhat sbírat data o tektonické aktivitě nebo o dopadu malých meteoritů na odvrácenou straně Měsíce. Tento projekt od Jet Propulsion Laboratory bude během několika měsíců shromažďovat informace pomocí dvou seismometrů. Druhý průzkumný systém, který NASA vybrala a který by měl být vyslán do stejného kráteru, je Lunar Interior Temperature and Materials Suite (LITMS), který obsahuje dva přístroje pro zkoumání tepelného toku a elektrické vodivosti Měsíce.

Třetí projekt nazvaný Lunar Vertex nezamíří na odvrácenou stranu Měsíce, ale do oblasti Reiner Gamma, což je světlý útvar v západní části Oceánu bouří (Oceanus Procellarum). Právě zde bude Lunar Vertex složený z přistávacího modulu a z vozítka provádět pomocí magnetometru měření magnetického pole, aby mohli vědci zkoumat očekávané anomálie.

Mezi NASA a výzkumnými týmy jednotlivých projektů ještě stále probíhá jednání, výběr by ale měl být definitivní a plánovaným cílem je dopravit tyto vědecké náklady na Měsíc do roku 2024.