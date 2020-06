NASA pokračuje s otevíráním nízké orbity pro byznys, co je nového?

Už před rokem NASA oznámila, že s ohledem na své možnosti otevírá Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) prp komerční a marketingové využití, čehož se chce ostatně sama účastnit už ne jako jeden z hlavních provozovatelů stanice, ale spíše jako jeden ze zákazníků. To je v souladu s jejím záměrem posunout se dále a postavit si vlastní lunární stanici a využít Měsíc, zatímco nízkou orbitu už NASA přenechá jiným. Jde tak o novou politiku americké agentury a celkově nový přístup, přičemž se počítá s tím, že využití nízké orbity či ISS může v blízké budoucnosti spočívat i ve velice jednoduchých věcech. Může jít třeba jen o prodej upomínkových předmětů, jejichž přidaná a spíše jen sentimentální hodnota tkví v tom, že byly vyneseny do vesmíru a přivezeny zase zpět. Ve výsledku pak jde o to, aby byla vytvořena udržitelná ekonomika v rámci využití nízké orbity.

Dragon i Cygnus u ISS

NASA přitom hlásí, že obdržela zatím pět návrhů na komerční a marketingové využití stanice a první z nich už byly realizovány v rámci mise SpaceX CRS-20. Zatím jde ale o omezenou nabídku, pokud jde o čas posádky a hmotnost nákladu, a to konkrétně 90 hodin a 175 kg za celý rok. Vedle toho je tu ale také nabídka vypravit ročně dvě mise pro astronauty soukromých firem s možností až 30denního pobytu, což zahrnuje i trénink s využitím zařízení NASA a konkrétně pak jde o spolupráci s firmami Axiom Space, SpaceX a Virgin Galactic. Samotná SpaceX pak chce ještě v dohledné době vyslat své astronauty do vesmíru, ale ne přímo na ISS. I v tomto ohledu má NASA pochopitelně co nabídnout.

NASA se dále dohodla s Axiom Space na vytvoření alespoň jednoho nového obyvatelného modulu pro ISS a komerční účely, čili vesmírný turismus. Počítá se ale i s tím, že soukromé společnosti budou své služby nabízet právě i americké vládě a jejím agenturám.

To ovšem není vše, NASA se rozhodla také finančně podpořit mladé společnosti v jejich snahách novým způsobem využít prostředí oběžné dráhy. Jde zatím o celkem sedm návrhů a například firmu LambdaVision a její plán vyrábět umělé oční sítnice, jež by pak mohly navracet pacientům zrak.

Vypadá to tak, že v blízké budoucnosti bude Mezinárodní vesmírná stanice i nízká orbita celkově daleko živější místo než dříve, což s sebou samozřejmě nese i rizika spojená s hrozbou vesmírného odpadu. NASA se nyní zaměří spíše na program Artemis či další své projekty spojené s Měsícem a hlubokým vesmírem, což má v příštích čtyřech letech vyvrcholit návratem jejích astronautů na povrch Měsíce.

