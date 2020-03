NASA pozastavila práce na teleskopu Jamese Webba, hrozí další zpoždění?

James Webb Space Telescope (JWST), čili Vesmírný teleskop Jamese Webba bývá nejčastěji označován za nástupce Hubbleova vesmírného teleskopu, ovšem na rozdíl od něj bude mnohem větší i výkonnější a vesmír bude sledovat především v infračerveném spektru, kvůli čemuž se bude pohybovat ve stínu Země v libračním bodě a navíc bude mít i vlastní štít.

Velice často pak u nějakého objevu či tématu slýcháme, že astronomové se nemohou dočkat, až se na daný objekt podívají pomocí JWST a lze říci, že jde díky tomu asi o nejočekávanější astronomické zařízení, které se chystá. Každé jeho zpoždění tak přináší další zklamání a nyní je tu navíc i nejistota toho, na jak dlouho budou práce na JWST kvůli pandemii přerušeny.

JWST měl přitom startovat již za rok, a to konkrétně 30. března 2021 a nyní pochopitelně záleží na tom, na jak dlouho si dá NASA pauzu a jak rychle se jí zase poté povede dostat se do pracovního tempa.

Thomas Zurbuchen (NASA Associate Administrator) vysvětluje, že pandemie ovlivňuje všechny činnosti agentury a některé více než jiné. Plánování a vývoj může probíhat ještě dobře, ale stavba a testování samotných zařízení už ne. JWST je přitom ve vývoji už od poloviny 90. let a původní rozpočet 1,6 miliardy dolarů nabobtnal už na téměř 10 miliard.

Nicméně je tu ještě zpráva Government Accountability Office z letošního ledna, dle níž existovala jen 12procentní šance, že JWST za rok v březnu poletí. Čili i bez koronaviru bylo víceméně zřejmé, že se (stále ještě) aktuální termín nestihne a lze říci, že nejde o hrozbu dalšího zpoždění. Ono je téměř jisté.

Logicky to pak ale nemusí být jen JWST, jejž potká odklad. ESA už odložila ExoMars a nyní je otázka, zda to nepotká také rover Perseverance. NASA se dle Zurbuchena bude snažit dodržet termín a má k tomu ostatně i velkou motivaci. JWST může letět v podstatě kdykoliv, ale pro lety na Mars se otevírá okénko vždy po dvou letech, takže nejbližší další termín by byl až v roce 2022.