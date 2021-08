NASA přijímá uchazeče o roční simulaci mise na Mars

Součástí CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog) přitom nebude simulace cesty na Mars a zpět, to by ostatně musela trvat déle než rok, neboť přibližně rok zabere pouze cesta tam a zpět. Půjde tu právě o pobyt a případná úskalí plynoucí z omezených zdrojů, uzavřeného prostoru malého příbytku a limitů lidské psychiky.

2 a zajímavé na něm je to, že Ve velikosti prostoru dostupném v Mars Dune Alpha ale asi největší problém nebude, ostatně ten bude mít podlahové rozměry necelých 160 ma zajímavé na něm je to, že byl vytvořen 3D tiskem . Každý člen expedice tak bude mít jistě své soukromí, neboť se počítá s pouze čtyřmi členy, nicméně zde půjde především o omezené zdroje, simulované poruchy různého vybavení, samozřejmé zpoždění komunikace s okolním světem a další stresové faktory, jimiž se vedoucí CHAPEA budou snažit život "astronautů" okořenit podobně jako v reality show.

Členové expedice také nebudou jen trpělivě čekat na další příděl proviantu, ale budou vykonávat i vědecký výzkum, virtuálně vycházet ve skafandrech mimo svůj příbytek, ovládat roboty a komunikovat se Zemí.

NASA pro tento účel hledá zájemce z řad amerických občanů ve věku 30 až 55 let, přičemž dále je už bude třídit pomocí stejných kritérií, jaká musí plnit i opravdoví astronauti, čili sítem rozhodně nemůže projít každý. Čili i když jde jen o simulaci, NASA po každém uchazeči vyžaduje ideálně akademické vzdělání (inženýrství, matematika, biologie, počítačové vědy, apod.) s dvouletou praxí, anebo by mělo jít jít alespoň o zkušeného pilota s tisícem nalétaných hodin. Případně to může být vystudovaný zdravotník či důstojník armády.

Cílem je tak přiblížit tuto simulaci svému předpokládanému vzoru jak jen to bude možné, aby byly výsledky co nejhodnotnější, a mohly tak ukázat, s čím by se astronauti na Marsu opravdu mohli potýkat. Na nepředvídatelné problémy neznámého prostředí to stačit samozřejmě nebude, ale mohou se ukázat třeba případná omezení plynoucí z omezené dostupnosti zdrojů.



