NASA: program Artemis by měl mít dalších šest misí

Artemis je program amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír a v několika následujících letech má za cíl obnovit lety kosmonautů na Měsíc a vyslat k přirozené družici Země také první astronautku. Nyní se NASA připravuje na to, že kromě prvních tří plánovaných a potvrzených misí programu Artemis by mohlo být financováno ještě dalších šest misí.

Jedním z partnerů, kteří se na programu Artemis podílejí, je i firma Northrop Grumman dodávající NASA pomocné raketové motory na tuhé pohonné látky. Tato společnost by mohla NASA kromě prvních tří misí Artemis poskytnout motory i na dalších šest letů rakety Space Launch System. Plánovaná raketa SLS má sloužit pro dopravu lidských astronautů k Měsíci, po bocích hlavního stupně má být připevněna právě dvojice pomocných raketových motorů na tuhé pohonné látky. Tyto motory mají zajistit více než 75 % tahu při startu rakety SLS. NASA také nedávno dokončila konstrukční testy Space Launch System

Projednávaná smlouva by mohla uzavírat dohodu o částce 49,5 milionů amerických dolarů, což je v přepočtu téměř 1,2 miliardy korun. NASA by měla společnosti Northrop Grumman poskytnout financování nákupů položek potřebných na produkci pomocných motorů pro čtvrtý let programu Artemis, podrobnosti smlouvy ale ještě nejsou dokončeny. Očekává se financování motorů pro celkem devět startů.

NASA zatím o potenciálních misích s pořadovým číslem čtyři až devět nezveřejnila žádné podrobnější informace. První tři plánované mise by ale měly odstartovat v listopadu 2021 misí Artemis I, kdy by se mělo jednat o první let kosmické lodě Orion vynesené raketou Space Launch System. Mise Artemis II by mohla proběhnout v roce 2023 jako pilotovaný let kolem Měsíce, po kterém by následoval návrat na Zemi. Artemis III by měla v následujícím roce 2024 přinést přistání první astronautky a dalšího astronauta na Měsíci.