NASA s astronomy trénovala obranu před nebezpečím z vesmíru, využila Apophis

Cvičení probíhalo pod taktovkou International Asteroid Warning Network ( IAWN ) a účastnilo se jej celkem 18 zemí, a to samozřejmě včetně americké NASA s její misí NEOWISE. Právě NASA nám o tomto cvičení podala zprávu , dle níž se v tomto případě využil asteroid Apophis, který zastal roli tělesa, jež představuje ohrožení pro Zemi. Apophis se přitom ve skutečnosti aktuálně pohybuje někde na úrovni dráhy Venuše a skutečně blízký průlet tohoto tělesa nastane až 13. dubna 2029, kdy by mělo prosvištět jen cca 37 tisíc kilometrů od povrchu Země. Proletí tak v jen desetinové vzdálenosti, než v jako obíhá Měsíc.

V rámci cvičení, které ovšem začalo už cca před rokem a půl, se tak předstíralo, že Apophis je ve skutečnosti nově objevený asteroid, který by mohl brzy zasáhnout Zemi. Kvůli tomu tak byl tento asteroid dočasně vyjmut z databáze známých a potenciálně nebezpečných objektů, aby se zjistilo, jak rychle jej přibližně stovka do cvičení zapojených astronomů dokáže odhalit. Právě loni kolem února se totiž Apophis dostal na své dráze relativně blízko Země, i když několik desítek tisíc kilometrů to tentokrát ještě nebylo. Nebylo tak snadné nalézt toto cca 340metrové těleso.

NASA hlasí, že Apophis byl astronomy znovu objeven, sledován a mezitím se pomocí zjištěných dat zpřesňovaly odhady týkající se nebezpečného přiblížení v roce 2029. Srážka se Zemí byla opět vyloučena a včera byla v Planetary Science Journal zveřejněna studie , která hodnotí celé cvičení.

V této akci tak šlo o prověření celého počátečního řetězce, bez nějž bychom se vůbec nemuseli starat o to, jak asteroidy či komety vychýlit z dráhy, neboť bychom o jejich hrozbě nejspíše ani nevěděli. Jde o prvotní detekci tělesa, následné zjištění a postupné zpřesňování jeho dráhy, určení fyzických vlastností a nakonec i určení toho, zda hrozí srážka se Zemí a kam a kdy by tak mohlo dopadnout.

"Neznámý" Apophis byl 4. prosince 2020 zachycen pomocí zařízení NASA v Arizoně ( Catalina Sky Survey ), z nějž do Minor Planet Center putovaly informace o astrometrii, čili o aktuální pozici. Následovně byl Apophis zachycen také na Havaji (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), našel si jej známý Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS) a pak i satelit Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer (NEOWISE).

Díky datům z těchto zařízení už bylo možné určit i dráhu, na čemž od 23. prosince začali pracovat astronomové, jejichž úkolem bylo v konečném důsledku zjistit, zda Apophis představuje nebezpečí, ale tehdy ještě nebyly k dispozici informace poskytující potřebnou jistotu. Nejdůležitější data nakonec přinesl 70metrový Goldstone Solar System Radar, který přesně změřil rychlost a vzdálenost asteroidu, díky čemuž se opět zcela vyloučila možnost srážky v roce 2029.