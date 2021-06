NASA se stále pokouší zprovoznit Hubbleův dalekohled

Hubbleův vesmírný dalekohled je zatím stále ještě nezastupitelné zařízení, které má ale už svá nejlepší léta za sebou a bez reálné možnosti vyslat k němu další servisní misi lze počítat s tím, že Hubble se může každou chvíli fatálně porouchat. Aktuální problémy se ale snad ještě podaří vyřešit, i když NASA s nimi stále ještě válčí.

Agentura nyní hlásí , že už provedla několik pokusů aktivace záložních paměťových modulů, což se ovšem nezdařilo a systémy dalekohledu stále padají do nouzového režimu. Vyšetřovací tým tak nyní musí počítat i s tím, že problémy sahají hlouběji, než se dříve myslelo, ale to se teprve ukáže.

Stárnoucí Hubble sloužící už více než 31 let už není stoprocentně fit a zasloužil by si přinejmenším výměnu gyroskopů a jak se nyní ukazuje, i počítačových systémů. Aktuální potíže začaly už 13. června, kdy přestal fungovat tzv. Payload computer, čili systém starající se o vědecké přístroje na palubě teleskopu. Hlavní počítač v reakci na to automaticky uvedl teleskop do nouzového režimu, neboť přestal od druhého systému dostávat pravidelný signál, jímž se ten obvykle hlásí sdělujíc, že je vše v pořádku. Obvyklý lék na podobné potíže (vypnout a zapnout) přitom nefungoval a systém po nastartování vždy opět spadl do nouzového režimu.

V NASA si nejdříve mysleli, že za potíže může degradovaný 64kB pamětový modul počítače typu NSSC-1 (NASA Standard Spacecraft Computer-1) vyvinutého už v 80. letech. Je ale třeba dodat, že samotný počítač pracující na palubě Hubblea tak starý není. V roce 2009 jej totiž NASA vyměnila za nový kus v rámci poslední servisní mise, a tak jde o poměrně nový hardware se čtyřmi redundantními paměťovými moduly. Řešení je tak na první pohled snadné, prostě se využije záloha, jenomže systém nyní odmítá spolupracovat.

Vypadá to tak, že reálný problém je někde jinde a vadná paměť je pouze jeho příznak. NASA se tak nyní zaměřila na Standard Interface (STINT), rozhraní propojující hlavní Central Processing Module (CPM) s ostatním hardwarem a připravuje jeho testy. Může se také ukázat, že je vadný samotný Payload computer, ovšem i pro to existuje řešení. Právě v roce 2009 byl totiž do Hubblea instalován i s identickou zálohou, která má přístup k těm samým paměťovým modulům.



Hubble by tak ještě končit neměl, ale je zřejmé, že už ani jeho počítačové systémy vedle gyroskopů nejsou v nejlepší kondici, přičemž NASA doufá, že tento dalekohled dokáže ještě nějakou dobu fungovat "po boku" nového JWST , jehož start by snad mohl proběhnout ještě letos.

