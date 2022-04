NASA se zbaví svých blízkých komunikačních satelitů, hledá komerční náhradu

NASA si tak už vybrala celkem šest amerických satelitních společností a poskytovatelů (SATCOM), které dostaly za úkol vyvinout a demonstrovat nové komunikační technologie a služby, jež budou určeny pro blízké okolí Země. Sama NASA je totiž bude chtít v budoucnu využít i pro vlastní účely, což jí umožní vyřadit z provozu vlastní flotilu satelitů a soustředit více času a prostředků na cíle v hlubokém vesmíru.

Mluvit můžeme o Communications Services Project (CSP), programu v hodnotě 278,5 milionů dolarů, který bude trvat pět let a během nich by vybrané firmy měly dle představ agentury NASA splnit a snad i překročit stanovené cíle. Mluví se tu o novém technickém přístupu, který umožní snížit náklady, zvýšit flexibilitu a vylepšit celkový výkon (zde spíše datovou propustnost), což už bude právě na jednotlivých oslovených společnostech.

Mezi vybrané SATCOM společnosti patří firmy Inmarsat Government Inc., Kuiper Government Solutions (KGS) LLC, SES Government Solutions, Space Exploration Technologies (SpaceX), Telesat U.S. Services LLC a Viasat Incorporated. Ty přitom dostaly z rozpočtu CSP mezi 28,6 až 70 miliony dolarů na vývoj vlastních řešení, což je dané především tím, na co konkrétního se mají zaměřit.

Nejvíce, čili právě 70 milionů dolarů, získala známá společnost SpaceX. Jejím úkolem bude vyvinout komerční řešení pro optický vysokorychlostní přenos dat v rámci rutinních misí na nízké orbitě. A se službami firmy SpaceX se vcelku logicky počítá i v případě dopravy výsledných zařízení do vesmíru.

NASA očekává, že vybrané společnosti dokončí vývoj technologií včetně předvedení v praxi do roku 2025, aby ukázaly, že jejich řešení jsou robustní, spolehlivá a nákladově efektivní. Do roku 2030 by pak NASA chtěla s vybranými firmami uzavřít dlouhodobé smlouvy, čili i začít využívat řešení daných firem, aby mohla, jak je uvedeno výše, vyřadit z provozu vlastní satelity.