NASA si u Nokie objednala 4G LTE pro Měsíc

Pokrytí Měsíce mobilním signálem je jistě výzva, ostatně i na Zemi a blízko civilizovaných oblastí není problém najít hluchá místa. V případě Měsíce je tu ale pochopitelně ta výhoda, že uživatelů bude pomálu a těžko budou trajdat někde v měsíční "divočině". V každém případě, NASA nyní poskytne firmě Nokia 14,1 milionů dolarů k tomu, aby vyvinula lunární 4G LTE síť pro potřeby astronautů. Ti si zrovna Fortnite vzhledem k pingu nezahrají, ale pro komunikaci a obecné využití Internetu by taková technologie stačit měla, záležet bude především na páteřním připojení.

Nokia tak získala od NASA grant, a to v rámci iniciativy Tipping Point , která se věnuje rozšiřování nových technologií, které budou podporovat průzkum vesmíru. V rámci celého programu nedávno dorazilo 370 milionů dolarů pro přerozdělení, takže Nokia dostává jen malý zlomek. Další finance obdržela třeba společnost Space X pro výzkum možností přepravy hluboce podchlazeného paliva nebo Sierra Nevada Corporation pro technologie získávající kyslík z vody nacházející se na Měsíci.

Bez moderní sítě by NASA spoléhala i v rámci programu Artemis na prosté rádiové spojení a samozřejmě i na svou Deep Space Network. Pokud by ale bylo k dispozici 4G, astronauti by mohli pro komunikaci využívat v podstatě běžná zařízení podobná těm, jaké využívají miliardy lidí, i když samozřejmě v upravené podobě odolné vůči nástrahám vesmíru.

Lze si pak představit, že šíření signálu by mohlo být vzhledem k absenci atmosféry a v podstatě i díky prázdnému povrchu lepší než na Zemi. Kde by byly zapotřebí, mohly by posloužit rovery rozšiřující signál. Otázka je, zda to bude v daném prostředí i lepší z hlediska rušení, nebo naopak horší.

Bell Labs firmy Nokie přitom hlásí, že navrhne takovou technologii, kterou bude možné v budoucnu snadno vylepšit na 5G. A je zřejmé, že nemůže prostě vzít svá zařízení pro pozemské 4G, neboť musí počítat především s extrémními teplotami a jejich obrovským rozsahem. A nemusí jít zrovna o věčně temné krátery na pólech, kde jsou teploty pár desítek stupňů nad absolutní nulou. I jinde teploty v noci klesají na cca -170 °C, aby zase ve dne vystoupily až na 130 °C. Dále jde pochopitelně o záření, před nímž nás chrání magnetické pole Země i atmosféra, ale na Měsíci bude potřeba kvalitní ochrana.

