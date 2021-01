NASA SPHEREx zkusí odhalit tajemství velkého třesku

NASA SPHEREx se nyní dostává do zpravodajství proto, že byl učiněn další pokrok ve vývoji tohoto vesmírného spektrofotometru, který se má zaměřit na nejstarší období našeho vesmíru i období reionizace, kdy vesmír začal být průhledný. SPHEREx je ostatně zkratka pro Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer.

NASA nyní schválila předběžné designové plány tohoto zařízení, takže může začít vývoj těch konečných a pak i samotná stavba a příprava potřebného softwaru. SPHEREx nemá na starosti nikdo jiný než NASA JPL (Jet Propulsion Laboratory), která by mohla toto zařízení připravit pro start již v červnu 2024, ale to opravdu jen za předpokladu, že vše půjde jak na drátkách. Jako nejzazší termín byl ale stanoven duben roku 2025.

SPHEREx bude mapovat vesmír v blízkém infračerveném záření a během své dvouleté mise by měl celkem čtyřikrát naskenovat celou oblohu, aby vytvořit obrovskou trojrozměrnou databázi hvězd, galaxií, mlhovin a jiných objektů (čili půjde o pozici na obloze plus vzdálenost). Infračervené světlo bude dále rozkládáno pomocí spektroskopie, díky čemuž bude zjištěno základní složení objektů.

A k čemu to všechno bude? SPHEREx má přinést odpovědi na tři klíčové otázky. Jednak je to důkaz toho, co proběhlo jen velice krátce po velkém třesku, a tím myslíme opravdu jen titěrný zlomek sekundy. Jde o inflaci, během níž měl vesmír velice rychle expandovat a tím bylo ovlivněno výsledné rozmístění hmoty, takže právě na základě toho bude hledán příslušný důkaz.

Dále budou astronomové pomocí dat ze SPHEREx studovat historii zrodu galaxií od vůbec prvních hvězd až po galaxie, jaké známe dnes. Sledovat se bude slabá záře tvořená všemi galaxiemi vesmíru, díky níž noční obloha není nikdy dokonale černá.

A nakonec bude satelit jako "Ices Explorer" hledat i vodní led a organické molekuly u rodících se hvězd v naší galaxii. Led se totiž tvoří kolem zrnek prachu v hustých mračnech a v nich rovněž vznikají i hvězdy a kolem nich planety ze zbytků materiálu, přičemž to, co zbyde i po vzniku planet může být nakonec zdrojem života. Ostatně i voda na Zemi byla dříve pravděpodobně led v mezihvězdném prostoru a život mohly na ni přinést dopadající komety či prostě vesmírný materiál. SPHEREx ale nebude hledat život jako takový, ale prostě jen to, jak běžná je voda v cizích hvězdných systémech.





Ceny souvisejících / podobných produktů: