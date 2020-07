NASA uvádí šest technologií, které nás dostanou na Mars

Jde tak především o zkušenosti a novou výbavu či technologie a právě technologiím se NASA věnuje ve svém novém článku. Co tedy bude potřebovat především?

Zaprvé to bude výkonný pohonný systém, který zkrátí cestu na Mars a zpět a zde NASA zvažuje několik možností včetně jaderného elektrického a jaderného tepelného pohonu. První je efektivní, ale nabízí jen slabý tah a druhý to má zase opačně. Nyní už ale je zřejmé, že s největší pravděpodobností půjde o nějakou formu jaderného pohonu. Aktuálně se vyvíjejí a testují nové kriticky důležité komponenty různých nových technologií, takže je ještě předčasné mluvit o tom, která to nakonec bude.

Zadruhé bude zapotřebí nafukovatelný tepelný štít pro bezpečné přistání astronautů s potřebnou výbavou. Půjde celkově o mnoho tun nákladu, takže aby ten mohl být zbrzděn pomocí tamní řídké atmosféry, bude zapotřebí štít s velkou plochou a NASA nyní pracuje právě na verzi, která se dokáže nafouknout a roztáhnout na potřebnou velikost. Brzy bude testován prototyp s průměrem 6 metrů, aby se ukázalo, jak se bude chovat při vstupu do atmosféry a klíčové bude především to, aby přežil třením tvořené teplo.

Jako třetí tu máme nové skafandry s modulárním designem, které jsou připravovány již pro měsíční mise. První astronauti, kteří v rámci programu Artemis poletí na Měsíc, využijí právě nové skafandry xEMU (exploration extravehicular mobility unit). NASA jim slibuje nebývale velkou volnost pohybu, ovšem pro mise na Mars k tomu bude potřebovat i lepší podporu života a samozřejmě je i obecně přizpůsobí tamním teplotám. Ale co kosmické záření? Tomu se zpráva nevěnuje.

Začtvrté bude zapotřebí zázemí a než aby NASA pro první mise počítala s budovami, hodlá postavit velký rover jako marťanský karavan, který bude samozřejmě tlakovaný a nabídne komfortní prostředí s příjemnými teplotami, v němž budou moci astronauti přežít celé týdny a cestovat desítky kilometrů od návratové rakety. A samozřejmě budou mít možnost vyjít ven ve svých xEMU.

K tomu všemu ale budou zapáté potřebovat spolehlivý a neustálý zdroj energie, přičemž ten využije již dobře zvládnutý proces jaderného štěpení, jen v malém měřítku. V tomto případě NASA plánuje nové reaktory vyzkoušet nejdříve právě na Měsíci a až pak je jako ověřenou technologii vyslat na Mars. A nakonec to zašesté bude ne rádiová, ale laserová komunikace. Ta pochopitelně nezajistí rychlejší spojení, éra Star Treku ještě nenastala, takže jaké budou její výhody? Jde o možnost do laserového spojení kódovat mnohem větší objem dat, takže se počítá se snímky i videem ve vysokém rozlišení. NASA si od laseru slibuje cca 10x rychlejší komunikaci, což tvrdí na základě testu z roku 2013 a další testy se plánují pro ISS i soubor misí Artemis. Zaměří se mimo jiné i na možné problémy způsobené rušením v atmosféře, apod.

