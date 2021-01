NASA v únoru vyzkouší s raketou SLS druhý statický zážeh

V polovině ledna NASA provedla statický zážeh čtyř motorů RS-25 rakety SLS (Space Launch System), ale test byl ukončen dříve , než bylo plánováno. Trval pouze něco málo přes minutu, což nestačilo na nasbírání dostatečného množství cenných dat. Druhého statického zážehu, který by měl být delší než ten první, by se výzkumníci z NASA mohli dočkat už koncem února.

První statický zážeh motorů měl trvat osm minut, musel však být přerušen kvůli problému s hydraulickým systémem. Délka druhého testu byla stanovena také na osm minut, je to totiž podobná doba, jak dlouho by raketa stoupala při startu do vesmíru. Pro získání těch nejdůležitějších dat by ale podle týmu NASA, který analyzoval údaje z prvního testu SLS, měly stačit čtyři minuty statického zážehu. Poté by NASA již měla být schopná posoudit, zda je hlavní stupeň rakety skutečně připraven k letu, protože motory budou zažehnuty dostatečně dlouhou dobu.

Raketa SLS má být po úspěšné sérii testů nazvaných Green Run připravená stát se součástí programu Artemis, v rámci něhož vynese Space Launch System už při první misi Artemis I kosmickou loď Orion k Měsíci. V první misi poletí Orion bez posádky, při dalších startech by již v kosmické lodi měli sedět astronauti a astronautky.

V rámci příprav na druhý, únorový test momentálně tým NASA mající na starost testy Green Run pokračuje v analýze dat z prvního statického zážehu a také dává do pořádku motory SLS. Po druhém testu bude trvat přibližně měsíc, než se hlavní stupeň a motory zrenovují a následně mohou být odeslány do Kennedyho vesmírného střediska na Floridě, odkud se v průběhu tohoto roku očekává start mise Artemis I. Momentálně to ale vypadá, že celý program Artemis se nejspíše zpozdí a astronauté se na Měsíc podívají pravděpodobně později, než v roce 2024, jak bylo původně plánováno.