NASA vyzkoušela SLS téměř v praxi, test však skončil předčasně

NASA SLS byla chystána na první dlouhodobý zážeh hlavního stupně, který je určen pro úvodní misi Artemis, a to v rámci testovací série zvané Green Run. Mělo jít o její završení a v plánu bylo spálení v podstatě veškerých zásob paliva (cca 3 miliony litrů) v osmiminutovém zážehu ve středisku Stennis Space Center v Mississippi.

Po úvodní prodlevě byl test nakonec spuštěn, ovšem ani zdaleka netrval osm minut, ale pouze 67 sekund. NASA přitom ve své zprávě nepřipouští žádné problémy, ačkoliv ty ve skutečnosti nastaly, jen nevíme, jakého byly ražení.

Šéf NASA Jim Bridenstine uvedl pouze to, že motory sice nepracovaly tak dlouho, jak bylo v plánu, ovšem obsluha dokázala úspěšně projít odpočtem, zažehnout všechny čtyři motory a získat cenná data. Nicméně to se těžko dá považovat za úspěch, když v plánu bylo v podstatě kopírovat průběh startu rakety, při němž by vypnutí motorů po minutě letu samozřejmě znamenalo katastrofu.

Nikdo mimo zasvěcené tak zatím opravdu neví, jaký byl problém, neboť hlášená chyba Major Component Failure týkající se motoru číslo čtyři může znamenat celou řadu věcí. Nyní záleží na tom, zda se problém týkal opravdu čistě jen motoru číslo čtyři, což by mohlo být vcelku snadno řešitelné, neboť NASA jej může snadno nahradit, jelikož ještě z éry raketoplánů jich má v zásobě téměř dvacet.

Nicméně je pravděpodobné, že nastane zpoždění a test se také může opakovat, ale to se teprve ukáže. V průběhu příštích týdnů bude NASA vyhodnocovat data a hledat příčinu přerušení testu. Už v únoru měl být přitom testovaný hlavní stupeň rakety SLS odeslán na Floridu, kde by byl přichystán pro start mise Artemis I, ovšem s tím nyní ještě počítat nelze.





