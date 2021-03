NASA zkusí s Blue Origin simulovat měsíční přitažlivost pomocí rotace

NASA a Blue Origin se totiž chystají pokusně vytvořit přitažlivost srovnatelnou s podmínkami na našem Měsíci, a to pomocí rotace. Gravitace Měsíce je přitom asi šestkrát slabší než na Zemi, ale ani tak nepůjde o jednoduchý úkol.

Vesmírné lodě s umělou gravitací tvořenou pomocí dostředivé síly jsou velice dobře známé i díky sci-fi filmům či seriálům, které mívají obvykle jeden podstatný problém. Teoreticky jde sice o schůdné řešení, ovšem ne v měřítku, které se ve filmech obvykle ukazuje. Platí zde jednoduchá úměra, že čím menší průměr roztočeného tubusu, či co tvoří obytný prostor s umělou gravitací, tím vyšší otáčky se musí využít, v čemž autoři snímků nebývají zrovna upřímní. Je také zřejmé, že člověk by se v lodi rotující vícekrát za minutu necítil zrovna pohodlně a působilo by mu to zdravotní obtíže, neboť by vědomě i mimosmyslově velice vnímal rychlou rotaci.

NASA s Blue Origin je ale na samotném začátku zkoumání těchto možností, a tak jistě nebude vadit, když v prvním praktickém pokusu zahrnujícím raketu půjde o rotaci cca 11 otáček za minutu. To se dá těžko označit za schůdné řešení, leda by bylo cílem postavit vesmírnou centrifugu a zkoušet odolnost astronautů.

V aktuální podobě programu Limited Gravity Program využívá NASA známé letouny C-9, které nastoupily za známé Vomit Comet, čili KC-135A. Tak či tak, pomocí letadla lze simulovat stav beztíže nebo slabší gravitace jen po velice krátké úseky, a NASA tak hledala náhradu, která poskytne něco lepšího. A tím může být raketa New Shepard od Blue Origin.

Myšlenka je jednoduchá. Raketa může volným pádem klesat mnohem déle než letadlo, neboť dokáže i výš vystoupat a New Shepard se už dokázal podívat nad 100 km za Kármánovu hranici, i když na stabilní orbitě ještě nebyl. Ale to pro dané účely bohatě stačí, ale je otázka, jak do toho spadá ona zmíněná rotace.

NASA se chystá s Blue Origin upravit systémy rakety New Shepard tak, aby ji při sestupu zpět na zem nestabilizovaly, ale naopak aby ji roztočily na zmíněných 11 RPM. Právě to by mělo přibližně na dvě minuty vytvořit gravitaci srovnatelnou s pobytem na Měsíci. New Shepard přitom dokáže přistávat stejně jako hlavní stupně Falconu 9, čili jde o znovupoužitelné stroje, které mohou zajistit relativně levné pokusy o vytvoření umělé gravitace.

Nicméně hned to nebude, neboť první start proběhne nejdříve ke konci příštího roku, ale není ani kam spěchat, neboť raketu New Shepard ještě čeká její první start s posádkou, který proběhne snad během příštích dvou či třech měsíců.

