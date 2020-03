Našli Maďaři pátou základní sílu přírody?

Základní síly nebo také interakce jsou známy celkem čtyři, a to gravitace, elektromagnetická síla, slabá a silná interakce (či jaderná síla). Pátá se hledá a dle Maďarů by měla být spojena s jimi nalezenou částicí, která dostala označení X17. Ti přitom v uplynulých letech pátrali právě po temné hmotě a namísto toho přišli na anomálii, která nejdříve moc pozornosti nevzbudila. Částicoví fyzici z Kalifornské univerzity se ale podívali na výsledky tohoto výzkumu a dle jejich názoru byla objevena částice nového typu, která implikuje existenci zcela nového typu přírodní síly.

Loni pak výzkumníci z Institutu nukleárního výzkumu Maďarské akademie věd vypustili do světa nové výsledky , které potvrdily, že skutečně nejde o anomálii, čili byli schopni své výsledky měření zreplikovat i po přenastaveném experimentu. Novou částici dle svých slov dokázali detekovat několiksetkrát a i když by ve výsledku třeba nešlo o důkaz páté síly, jde o velice zajímavé výsledky.

Pomalu se začíná mluvit o tom, že by objev páté síly mohl konečně přinést vysněnou fungující Teorii všeho, která byla jednou z hlavní náplní i Stephena Hawkinga. Případně by se jí mohla "alespoň" osvětlit temná hmota a energie. Většinou se ale vědci drží při zemi a jsou skeptičtí, neboť dobře ví, že podobné výzkumy nezřídka vyšumí do ztracena i s údajně nově objevenými částicemi.

Co se týče čtyř známých sil, pak každý z nás je velice dobře obeznámen s gravitací i elektromagnetickou silou. Zbylé dvě, čili slabá a silná interakce, už nejsou tak patrné, přičemž tu první mají na svědomí W a Z bosony a druhou pak gluony. Silná interakce drží hmotu pohromadě, zatímco slabá představuje radioaktivní rozpad atomů. Ovšem i když se s gravitací potýkáme den co den, údajná částice, která ji má způsobovat a která je označovaná jako graviton, dosud nebyla objevena.

Fyzici se přitom většinou shodnou, že další základní síly čekají na své objevení, čili o jejich existenci málokdo pochybuje. A možná že jednu z nich nyní objevili v Maďarsku, když se protony strefovali do lithia-7, které se měnilo v berylium-8, přičemž se tvořily páry pozitronů a elektronů, jak se očekávalo. Detektory ale zachytily i něco jiného, a to právě záhadnou X17, která vypadá na velice slabou částici s jen padesátinou hmotnosti protonu. Čili by to mohl být nový typ bosonu coby nový "nositel síly".

Uvidíme tedy, co z tohoto objevu vzejde tentokrát. Pokud šlo o průlom, jistě se o tom časem dozvíme a pokud ne, můžeme na tuto zprávu zapomenout. V nejbližší době se tak očekává spuštění experimentu v Los Alamos, který má zopakovat maďarský pokus.

Ceny souvisejících / podobných produktů: